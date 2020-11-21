Bursa'daki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı (2)

TÜRK BAYRAĞI POLİS EKİPLERİNCE MUHAFAZA EDİLDİ
Bursa'da plastik firmasına ait binada çıkan yangında zarar gören Türk bayrağı, polis ekiplerince bulunduğu pencereden alınarak muhafaza edildi. Bir polis memurunun binaya çıkarak aldığı Türk bayrağı, polis aracına konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN, Derya EVREN
2020-11-21 13:31:07
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