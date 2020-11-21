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BUTGEM, mesleki eğitimde sanal gerçeklik uygulamasının en büyüğü olmayı hedefliyor

İHA

BUTGEM, mesleki eğitimde sanal gerçeklik uygulamasının en büyüğü olmayı hedefliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, mesleki eğitimde örnek bir projeye daha imza attı.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (İKG PRO) çağrısına başvurulan ‘Sanal Gerçeklik İle Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi’ projesi, Avrupa Birliği’nden destek almaya hak kazandı. 2 milyon TL’nin üzerinde bütçeli proje ile BUTGEM’de yeni nesil sanal laboratuvarlar kurulacak. Merkez, projenin tamamlanmasıyla sanal gerçeklik uygulamasının Türkiye’deki en önemli uygulayıcılarından birisi olacak.
Bursa iş dünyasının ihracatının ve rekabetçiliğinin artırılması noktasında model projelere imza atan BTSO, mesleki eğitime yeni soluk kazandırmaya devam ediyor. Her yıl 3 bine yakın gence meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla hizmet veren BUTGEM, yeni nesil bir eğitim çalışmasına da start verdi. BUTGEM bünyesinde oluşturulacak Sanal Gerçeklik Laboratuvarı ile kursiyerlere mesleki beceriler kazandırılacak. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında önemli başarılara imza atan BUTGEM’den şimdiye kadar 30 binden fazla kişinin faydalandığını vurguladı.
Yeni nesil laboratuvarın çalışanlara ciddi bir mesleki beceriler kazandıracağını dile getiren Başkan Burkay, sanal gerçeklik laboratuvarı projesi ile imalat sektörünün 6 dalında yılda minimum 360 kursiyerin eğitim görmesini amaçladıklarını vurguladı. Başkan Burkay, “BUTGEM bünyesinde kurulu olacak merkez için Avrupa Birliği İKG PRO fonuna yaptığımız başvuru olumlu dönüş oldu. ‘Sanal Gerçeklik ile Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi’ temalı projenin son aşaması da tamamlanarak kabul edildi. Yüzde 100 hibe şeklinde olacak proje kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi
İş sağlığı ve güvenliğine de katkı sağlayacak
Proje ile çok tehlikeli sektörlerdeki işgücüne İSG bilincinin kazandırılmasının da hedeflendiğini ifade eden Başkan Burkay, “Özellikle çok tehlikeli mesleklerde yüksekte çalışma kültürünün oluşturulması, kurumun altyapısı ve işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesinin yanı sıra insan kaynağının kapasitesinin güçlendirilmesi projenin ana amaçlarından birisidir. Bu projenin hayata geçmesi ile çok tehlikeli sektörlerde İSG risk analizlerinin yapılması sağlanacak. Ayrıca BUTGEM‘de yüksekte çalışma İSG alanlarının kurulmasının yanı sıra hedef kitleye İSG kültürü ve bilinci kazandırılması amaçlı eğitimlerin verilmesine imkan oluşturulacak. İSG alanında interaktif yayınlar oluşturularak toplumun geneline yaygınlaştırılması da faaliyetler arasında yer alacak. Şu an hali hazırda yürümekte olan BEBKA destekli diğer meslekleri kapsayan farklı bir sanal gerçeklik uygulama projesi ile birlikte, BUTGEM mesleki eğitimde sanal gerçeklik uygulamasının ülkemizdeki en büyük uygulayıcısı durumuna gelecek.” ifadelerini kullandı.
Merkezin tüm sektörlere uygulanabilen, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik uygulamalı eğitimi ile mesleki eğitimde yeni bir model oluşturacağını kaydeden Başkan Burkay, “Oda olarak insana yatırım odaklı projelerimizin en önemli adımlarından birisi bu sanal gerçeklik projesi olacak. Yeni nesil laboratuvarlar ile sanal gerçeklik ortamları gerçek yaşam etkinlikleri esnasında karşılaşılabilecek risk faktörlerinin önüne geçebilecek. Bu uygulamayla sektörel bazda yapılacak yaygınlaştırma çalışmalarıyla Bursa ve bölgesinde ihtiyaç duyulan yüksek vasıflı elman ihtiyacına çözüm oluşturmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
Uludağ Üniversitesi’nden destek
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, projeye Bursa Uludağ Üniversitesi olarak katkı vermenin memnuniyeti içinde olduklarını vurguladı. BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle gerçekleştirilen proje sonunda BUTGEM’in İş Güvenliği ve Yüksekte Çalışma eğitimleri için onaylı bir merkez haline gelmesinin hedeflendiğini dile getiren Kılavuz, “Üniversite ve sanayi işbirliği noktasında BTSO ile birlikte ortak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık günümüzde çeşitlenen sanal gerçeklik uygulamaları eticaret, tıp, savunma, yapılaşma, üretim ve eğitim alanlarında kendini gösteriyor. Sanal gerçeklik aynı zamanda öğrencilere dersi anlamada güçlü bir ortam sağlıyor. Üniversitemizin de destekleriyle BUTGEM de hazırlanacak bu laboratuvar ile kursiyerler gerçek yaşam ortamlarında çok tehlikeli mesleklerin yanı sıra fiziki çaba gerektiren bir görevi sanal gözlükler ile gerçekleştirme imkanına sahip olabilecek. Bu projenin hayata geçmesinde katkı sağlan BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
2009 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdüren BUTGEM, mesleki eğitime tahsis ettiği 12 bin metrekarelik alanda endüstriyel otomasyondan otomotive; metal makineden tekstile kadar her türlü teçhizatın bulunduğu uygulama atölyeleri yer alıyor. Merkezde yılda ortalama 2 bin 500 kursiyer eğitim programlarını tamamlarken, kursiyerlerin ortalama yaklaşık yüzde 80’i ise kurs sonrası istihdam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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