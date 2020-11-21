Bursa’da kurtlar sürüye saldırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurtlar koyun sürüsüne saldırdı, 15 hayvan telef oldu.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Dallıca Mahallesi Eğridere mevkiinde 65 koyuna damda bakan Adem Türkmen, hayvanları bekçiye emanet ederek 19 Kasım günü evine gitti. Aynı günün gece saatlerinde ise 910 tane kurdun meraya gelerek koyunlara saldırması üzerine 15 hayvan telef oldu. Hayvanlara bakan bekçi, karşısında kurtları görünce herhangi bir önlem alamazken, yaşananlara da engel olamadı.

Yaşanan olayın ardından Bekçi Hasan Hüseyin Taşkıran’ın telefonuyla haber alan ve bölgeye gelen 38 yaşındaki Adem Türkmen ise gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Kurtlardan kaçmaya çalışan koyunlar geniş alanda aldıkları darbeler ile birer birer ölürken, bazı koyunlar kaçarak mahalle merkezine kadar gitti. Konuyla ilgili açıklama yapan Adem Türkmen ise “Kurtlar gelerek saldırmış. Bekçimiz Hüseyin abi önlem alamamış. Benim sonradan haberim oldu. Gebe olan hayvanlarımız da vardı. Ölüsüne ulaşamadığımız kayıp hayvanlarımız da var. Saldırı nedeniyle şu anda sürüdeki hayvanlar da oldukça korkmuş durumda. Devletten bu konuda destek vermesini istiyorum” dedi.

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