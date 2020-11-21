Bursaspor - Adanaspor: 1-0

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Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Bilal Gölen (xx), Hakan Karabalcık (xx)

BURSASPOR: Deniz Aydın (xx) - İsmail Çokçalış (x), Aykut Akgün (x), Furkan Emre Ünver (x), Onur Atasayar (x), Burak Altıparmak (x), Emirhan Aydoğan (x) (Dk. 46 Ozan İsmail Koç x), Kerem Şen (x) (Dk. 72 Berat Altındiş x), Batuhan Kör (xx), Burak Kapacak (x) (Dk. 83 Recep Aydın xx), Ali Akman (xx) (Dk. 90+2 Ramazan Keskin ?)

ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu (xx) - Furkan Şeker (x) (Dk. 46 İsmail Erdoğan x), Hakan Çinemre (xx), Isaac Donkor (xx), Canberk Dilaver (xx), Tevfik Altındağ (xx), Atalay Babacan (x) (Dk. 46 Berkan Fırat x), Celil Yüksel (x), Adolphe Belem (x) (Dk. 90+3 Roni ?), Ismaeel Rayan (x) (Dk. 61 Eren Keleş x), Ognjen Ozegovic (xx) (Dk. 76 Ergin Keleş x)

GOL: Dk. 90 Recep Aydın (P) (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Onur Atasayar (Bursaspor) - Ognjen Ozegovic, Celil Yüksel, Hakan Çinemre (Adanaspor)TFF 1´inci Lig´in 10´uncu hafta mücadelesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda Bursaspor ile Adanaspor karşılaştı. Temponun oldukça düşük geçtiği mücadelenin son anlarında, Ali Akman´ın Hakan Çinemre tarafından ceza sahasında düşürülmesiyle Bursaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Recep Aydın, kaleci ile topu ayrı köşelere yollayarak, takımına 1-0´lık galibiyeti getirdi. Bu galibiyetin ardından Bursaspor puanını 14´e yükselterek, bir maçı eksik rakibinin önüne geçti. Adanaspor ise 12 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-21 18:14:56



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