TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Bursaspor, sahasında Adanaspor’u ağırladı. Maç, Bursaspor’un 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

8. dakikada Ali Akman’ın güzel pasında Burak Altıparmak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Adanaspor kalecisi iyi bir refleksle topu çeldi.

11. dakikada Burak Altıparmak’ın pasına Emirhan Aydoğan, ceza sahası dışından sert vurdu. Top kalenin üstünden auta gitti.

13. dakikada Ali Akman topuk pası ile Batuhan Kör’ü gördü. Batuhan Kör, net pozisyonda kaleciyi geçemedi.

23. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada İsmail Raiyan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Akman, şık hareketlerle kaleye yaklaşır yaklaşmaz çıkardığı top önce kaleciye daha sonra da direğe çarparak kornere çıktı.

55. dakikada Burak Kapacak’ın yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta kaleci iki hamlede topun sahibi oldu.

85. dakikada Batuhan Kör’ün yerden sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

86. dakikada Ali Akman’ın düşürülmesiyle Bursaspor penaltı kazandı.

88. dakikada Recep Aydın, penaltıdan attığı golle Bursaspor’u öne geçirdi. 10



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat xxx, Bilal Gölen xx, Hakan Karabalcık xxx

Bursaspor: Deniz Aydın xxx, İsmail Çokçalış xxx, Onur Atasayar xxx, Emirhan Aydoğan xx (Ozan İsmail Koç dk. 46 xx), Furkan Emre Ünver xxx, Aykut Akgün xx, Burak Kapacak xx (Recep Aydın dk. 83 xxx), Burak Altıparmak xx, Kerem Şen xxx (Berat Altındiş dk. 73 xx), Batuhan Kör xxx, Ali Akman xxxx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin, İsmail Can Çavuşluk, Tuğbey Akgün, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Er

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xxxx, Isaac Donkor xxx, Furkan Şeker xx (İsmail Erdoğan dk. 46 xx), Hakan Çinemre xxx, Canberk Dilaver xx, Adolphe Belem xx (Roni dk. 90 ?), Tevfik Altındağ xx, Atalay Babacan xx (Berkan Fırat dk. 46 xx), Celil Yüksel xx, İsmail Raiyan xxx (Eren Keleş dk. 61 xx), Ognjen Ozegovic xx (Ergin Keleş dk. 75 xx)

Yedekler: Yaşar Memişoğullarından, Evren Korkmaz, Ahmet Bahçıvan, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Semih Özü

Gol: Recep Aydın (dk. 88 pen.) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Celil Yüksel, Ognjen Ozegovic, Hakan Çinemre (Adanaspor), Onur Atasayar (Bursaspor)

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