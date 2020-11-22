Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlerin polis ekiplerinden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. Kentin dört bir yanında denetim yapan ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi´nde bir grup gencin dışarı çıktığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, gençleri yakalamaya çalıştı. Ancak polis aracını gören gençler ara sokaklara kaçarak, gözden kayboldu.
O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-11-22 09:33:18
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