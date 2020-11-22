Bursaspor sezon rekoru kırdı

Bursaspor, 10 galip geldiği Adanaspor karşılaşmasında bu sezonun en çok topla oynadığı ve pas yaptığı 90 dakikayı çıkarttı.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında evinde Adanaspor’u 10 mağlup eden Bursaspor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Yeşilbeyazlı takım, yüzde 68 topla oynama ile bu sezonun açık ara en iyi performansı gösterdi. Bursaspor ayrıca 470 başarılı pasla yine 10 haftalık dilimin zirvesinde bir performans ortaya koydu. Yeşilbeyazlılar, Altınordu maçından sonra ilk kez kalesinde gol görmediği bir maç yaşadı.

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