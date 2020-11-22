Pazara gitmek için evinden çıktı silahlı saldırıya uğradı

Bursa'da pazara gitmek için evinden çıkan adam, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi 2. Halep Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Zafer K., pazara gitmek için evinden çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı, karşısına 2 kişi dikildi. Belindeki tabancasına sarılan bir kişi, tetiğe bastı. 5 el ateş edilen silahtan çıkan kurşunların 2’si Zafer K.’nin bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden koşarak kaçarken, Zafer K. ise kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zafer K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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