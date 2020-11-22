Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor

İHA

Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
Göreve geldiği günden bu yana sahadan kopmadan çalışmalarını sürdüren Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşlarla, esnafla, gençlerle, yaşlılarla, kısacası 7’den 70’e tüm ilçe sakinleriyle istişare kültürü ve ortak akıl doğrultusunda fikir alışverişi yaparak mahallelerin ihtiyaçlarını, ilçe sakinlerinin taleplerini yerinde tespit etmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde de mahalle ziyaretlerini ertelemeyen Başkan Yılmaz, gerekli tedbirler doğrultusunda kurallara uyarak ve uyulmasına öncülük ederek Yıldırımlılarla buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Oktay Yılmaz, Değirmenönü Mahallesi’nde bir dizi ziyarette bulundu. Bölge esnafını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, var olan sorun ve taleplere kulak verdi. Özellikle koronavirüs salgınının yayılım hızının yeniden artması üzerine tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, sosyal mesafe kuralına ve maske takılmasına özen gösterilmesini istedi. Sorun ve taleplerini dinlediği esnafla çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Yıldırım’ın dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Değirmenönü Mahallemizdeki esnafımız ve kıymetli hemşehrilerimizle selamlaşıp, bir araya geldik. Kendilerinin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Bir yandan belediyemizce yürütülen hizmetleri, mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ettik. Diğer yandan da salgının yeniden hız kazandığı bu günlerde virüsün bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettik. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarımızı yineledik. Ziyaretlerimizi sürdürerek, her fırsatta vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazara gitmek için evinden çıktı silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Pazara gitmek için evinden çıktı silahlı saldırıya ...
Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
BTSO, tasarımın merkezi İtalya’daki fırsatlara odaklandı
YEREL HABERLER BTSO, tasarımın merkezi İtalya’daki fırsatlara ...
Bursasporlu futbolcular Adanaspor galibiyetini yorumladı
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular Adanaspor galibiyetini ...
Bursaspor sezon rekoru kırdı
YEREL HABERLER Bursaspor sezon rekoru kırdı
Sonbahar alerjilerine dikkat
YEREL HABERLER Sonbahar alerjilerine dikkat
Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağını vatandaşlara öğretiyorlar
YEREL HABERLER Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağını ...
Çocuklar “Çıtır Çıtır Felsefe Atölyesi”ni çok sevdi
YEREL HABERLER Çocuklar “Çıtır Çıtır Felsefe Atölyesi”ni çok sevdi
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya ...
Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa’da sessizlik hakimdi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa’da sessizlik ...
Bursa'da 10 dakikada iki feci kaza
YEREL HABERLER Bursa'da 10 dakikada iki feci kaza
'Perili ev'in perisi yok, ziyaretçisi çok Perili ev büyük ilgi çekiyor
YEREL HABERLER 'Perili ev'in perisi yok, ziyaretçisi çok Perili ev ...
Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette Bursa ovasını katleden kaçak yapıları önlemek için ova köylerindeki muhtarlar var gücüyle çalışıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan ...
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor Antikaların içinde çay keyfi
YEREL HABERLER Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor Antikaların içinde ...
Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı ...
Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler kovalamaca sonucu ...
10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi, otomobili bağlandı Bursa’da yasağa rağmen alkollü araç kullanan sürücü, polisten böyle kaçtı
YEREL HABERLER 10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi, otomobili ...
Karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı Yangını gören mahalleli sokağa çıktı, polis müdahale ederek evlerine gönderdi
YEREL HABERLER Karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı Yangını ...
Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
Yasaklar başladı, polis kontrol noktalarını artırdı
YEREL HABERLER Yasaklar başladı, polis kontrol noktalarını artırdı
Mobilya fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Mobilya fabrikasında yangın
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla trafik denetimleri de başladı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla trafik ...
Karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X