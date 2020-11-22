Acemler'de trafik düzenlemesi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler Köprülü Kavşağı'nda oluşan trafik yoğunluğunu daha akıcı hale getirebilmek amacıyla kavşak katılım kolunda gerçekleşen yol genişletme çalışması nedeniyle 24 Kasım tarihinde BUSKİ Genel Müdürlüğü giriş yolu trafiğe kapatılacak. Ulaşım ekte belirtilen alternatif güzergahlardan sağlanacak. Bahse konu güzergahlarda düşey işaretleme çalışmaları ile trafik bilgi ve yön levhaları montajı tamamlanırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

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