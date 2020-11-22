Kadınlar Bursa Büyükşehir’le daha güçlü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar Bursa Büyükşehir’le daha güçlü

İHA

Kadınlar Bursa Büyükşehir’le daha güçlü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve meslek edindirme kurslarıyla tarlada alın teri, üretimde emeği, sanatta inceliği ile kadınların ekonomi ve sosyal hayattaki gücü her geçen gün artıyor.
Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan uyguladığı sosyal sorumluluk projeleriyle kadınların hem ekonomik hem de sosyal yaşamda daha güçlü konuma ulaşmasına destek sağlıyor. Ana hedef kitlesi ev kadınları, genç kızlar ve meslek sahibi olamamış, kendini geliştirmek isteyen kişiler olarak 2006 yılında faaliyetlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi’nden bugüne kadar 251 bin 533 kişi eğitim aldı. Kursiyerlerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluştururken, bu süre içinde bilişim teknolojileri, büro yönetimi, muhasebe, grafik tasarım, giyim, güzellik ve saç bakımı, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi alanlarda 850 kişi firmalardan gelen taleplere göre işe yerleştirildi. Yine BUSMEK bünyesinde 8 dönemde 19 gruba yönelik Girişimcilik Eğitimi verilirken, eğitimi başarıyla tamamlayan 550 kursiyerden 133’ü kendi iş yerini açtı. Bir taraftan kadınların ekonomik hayatta aktif rol almasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, açtığı Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri ile annelerin önemli bir yükünü de üzerlerinden aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl 6 noktada eğitime başlattığı Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinin sayısı 9’a ulaşırken, toplam 571 öğrenci eğitim hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.
Kadın istihdamına öncelik
Osmanlı döneminde Avrupa’daki sarayları süsleyen ancak zaman içinde üretimin durmasıyla unutulmaya yüz tutan Bursa İpeğinin yeniden canlandırılması için hayata geçirilen proje, özellikle kırsal mahallelerdeki kadınlar için önemli bir istihdam kaynağı oldu. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ve ilçelerde kurulan 16 dokuma atölyesinde 400’e yakın kadın ipek halı dokumada istihdam edilirken, böylelikle kadınlar da aile ekonomisine ciddi katkı sağlamaya başladı.
Öte yandan kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Tarım A.Ş. öncülüğünde yapılan yüksek verimli ırk hayvan, fide ve fidan dağıtımları sayesinde çiftçilerin gelirleri artarken, kadınların başrolü oynadığı toplam 850 küçük aile işletmesi Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden yararlandı.
Geleceğin teminatı
Kadınların her alanda toplumsal sorumluluk üstlenmeleri ve kamusal yaşamdaki yerlerini almalarının geleceğin önemli bir teminatı olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Biliyoruz ki her toplumun kadına bakışı çok farklıdır. Bazı ülkeler, kadına hakkını teslim eden bir görüntü sergilese de, birçok ülke, kadınlarla ilgili konularda net bir tavır sergileyemiyor. Örneğin bilgi çağı dediğimiz, modern zamanlar dediğimiz günümüzde, hala kadına şiddet konusu birçok ülkenin kanayan yarasıdır. Kadının; siyaset, ticaret, eğitim, sağlık gibi hayatın her alanını kapsayan alanlarda nitelikli hizmet üretebildiğinin önemli örneklerine şahit oluyoruz. Bütün mesele kadınlara yeteri kadar fırsat verilmesi ile ilgilidir. Toplumlar kadını ötekileştirdikleri sürece kendi içlerindeki barışı sağlayamadıkları gibi dünya barışına da katkı sağlayamazlar. Kadınlar; dün savaşta cephede, eğitim seferberliğinde, nasıl çetin bir mücadele sergiledilerse bugün de ekonomiden siyasete her alanda önemli örneklikler sergilemektedir. İnanıyorum ki kadına fırsat verildiğinde başaramayacağı bir şey yoktur. Bu anlamda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza yeni yeni fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi arıcılığı destekliyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi arıcılığı destekliyor
Yıldırım’da öğretmenlere en özel hediye
YEREL HABERLER Yıldırım’da öğretmenlere en özel hediye
Kamyonet kasasında tehlikeli eşya taşıma
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında tehlikeli eşya taşıma
Acemler'de trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Acemler'de trafik düzenlemesi
Kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı
Osmangazi’de her gün 6 bin ekmek dağıtılıyor Somuncu Baba’nın 6 asırlık mirası yaşatılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de her gün 6 bin ekmek dağıtılıyor Somuncu ...
Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor
Pazara gitmek için evinden çıktı silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Pazara gitmek için evinden çıktı silahlı saldırıya ...
Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
BTSO, tasarımın merkezi İtalya’daki fırsatlara odaklandı
YEREL HABERLER BTSO, tasarımın merkezi İtalya’daki fırsatlara ...
Bursasporlu futbolcular Adanaspor galibiyetini yorumladı
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular Adanaspor galibiyetini ...
Bursaspor sezon rekoru kırdı
YEREL HABERLER Bursaspor sezon rekoru kırdı
Sonbahar alerjilerine dikkat
YEREL HABERLER Sonbahar alerjilerine dikkat
Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağını vatandaşlara öğretiyorlar
YEREL HABERLER Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağını ...
Çocuklar “Çıtır Çıtır Felsefe Atölyesi”ni çok sevdi
YEREL HABERLER Çocuklar “Çıtır Çıtır Felsefe Atölyesi”ni çok sevdi
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya ...
Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa’da sessizlik hakimdi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa’da sessizlik ...
Bursa'da 10 dakikada iki feci kaza
YEREL HABERLER Bursa'da 10 dakikada iki feci kaza
'Perili ev'in perisi yok, ziyaretçisi çok Perili ev büyük ilgi çekiyor
YEREL HABERLER 'Perili ev'in perisi yok, ziyaretçisi çok Perili ev ...
Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette Bursa ovasını katleden kaçak yapıları önlemek için ova köylerindeki muhtarlar var gücüyle çalışıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan ...
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor Antikaların içinde çay keyfi
YEREL HABERLER Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor Antikaların içinde ...
Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı ...
Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler kovalamaca sonucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X