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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’ün e-sınav merkezi sorunu çözüldü

İHA

İnegöl’ün e-sınav merkezi sorunu çözüldü

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’den İnegöl halkını sevindiren bir müjde daha geldi. Göreve geldiği günden bu yana hemen her fırsatta İnegöl ve Bursa’nın sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanlık kabinesi üyeleriyle paylaşan, çözüm için çaba sarf eden Gürel, ehliyet alma istekleri adeta çileye dönüşen İnegöl halkının yüzünü güldürdü.
274 bin nüfusu ile neredeyse bir il düzeyinde olan İnegöl’de sürücü adaylarının sınav merkezi olmaması nedeniyle ehliyet sınavı için Bursa Merkez’e gitmek zorunda kalması Gürel’i harekete geçirdi. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla alakalı rapor hazırlatan Gürel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret ederek bu sorunu bizzat dile getirdi. Bakan Selçuk’un destekleriyle harekete geçildi, esınav merkezi için Bakanlık kolları sıvadı. Teknik incelemeler yapıldı, yer tespiti gerçekleştirildi ardından İnegöl’ün ihtiyaçlarına cevap verecek sınav merkezinin fiziki ve bilişim donanımları kurulmaya başlandı. Çalışmalar son aşamaya geldi, Bakanlık onay için düğmeye bastı. Sınav Uygulama Merkezi projesi hayata geçirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru “Artık İnegöllüler için direksiyona geçmek eskisinden daha kolay olacak. Ehliyet sınavına girmek için Bursa’ya gitmek zorunda olan İnegöllüler, 21 kişilik ESınav Uygulama salonunda haftada 26 oturum şeklinde yapılan sınavlara katılabiliyor ve yoğun ilgi görmesi beklenen sınav merkezi sadece İnegöl’e değil aynı zamanda Kestel, Gürsu, Yenişehir ve İznik ilçeleri için de hizmet verecek.21 Bilgisayar, internet alt yapısı ve mobilya donanımları ile vatandaşlara hizmet verecek uygulama merkezinden her dönem bin kişinin faydalanması planlanıyor” dedi.
Konuyla alakalı açıklama yapan Vekil Gürel “Bu konu tarafıma aktarıldığı günden bu yana üzerinde ısrarla durduğum ve sonuçlandırmayı gerçekten çok arzu ettiğim bir mesele idi. Bununla alakalı konuştuğum herkes gerek kurs sahipleri gerek vatandaşlar İnegöl’ün hak ettiği bu uygulamadan mahrum kalmasını istemediklerini belirtiyordu. Sadece Vekil olarak değil aynı zamanda bir İnegöllü olarak, çevre ilçelerimizden vatandaşımızın gerek maddi gerek zaman kaybı yaşayarak Bursa’ya gidip sınava girme külfetine katlanması bizi de üzüyordu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda çalışmalar yaptılar, bir rapor hazırladık, ihtiyaç analizi yaprak bu merkezin İnegöl için kazanımlarını yazıya döktük. Sayın bakanımız Ziya Selçuk Hocamıza teşekkürlerimi arz ediyorum, kendisinin yakın ilgi ve alakası, desteği, ilgili Genel Müdürlüğümüzün, bağlı birimlerin, İl ve İlçe Milli Eğitim yetkililerinin koordinasyonuyla bu sorunu halletmiş olduk. Sınav Merkezinin kuruluş aşamasında katkıları olan ve son aşamaya gelmesinde payı olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Ayrıca merkezin kuruluşunun her aşamasında bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yine yakın zamanda ziyaret ettiğimiz ve sınav uygulama merkezini bünyesinde barındıran ve ev sahibimiz olan Halk Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ederim. Artık bu aşamadan sonra İnegöl ve çevre ilçelerimizdeki vatandaşlarımız gerek pandemi gerek mesafe ve zaman artık bu hususları düşünmeden rahatlıkla bu sınav merkezine gidip sınava girebileceklerdir. İnegöl ilçemiz yoğun nüfusu ve gün geçtikçe artan araç sayısı ile yaban atılmayacak bir merkez durumunda. Benim de vatandaşlarımdan iki küçük ricam var lütfen ehliyet aldıktan sonra araçlarını kural ve kaidelere uygun kullanmaları, kendilerinin ve ailelerini düşünerek direksiyona geçmeleridir. Yine bir diğer ricam pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Maalesef sağlık olmayınca ne arabanın ne evin ne ehliyetin pek kıymeti olmuyor. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için bu kurallara uyalım diyor, Hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buna benzer daha güzel müjdeleri de tamamlayarak müjdesini bizzat paylaşırız” diye konuştu.
Vekil Gürel’e sürücü Kursu yetkilileri açılış sonrası çiçek taksim edip teşekkürlerini iletti. Gürel, uygulama merkezinde sınava girecek ilk sürücü adaylarına da başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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