Su borusu patladı, yol çöktü

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Bursa’da su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Olay, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orhanbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su şebekesine ait borusu patladı. Yol ortasında yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine zabıta ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Orhangazi Belediyesi ve BUSKI ekipleri suyun patlağı ve çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı.

Su borusundan çıkan sular gölet oluştururken, bir saatlik çalışma sonrası su boruları yenilendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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