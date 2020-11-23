(Özel) Korona virüs boza satışlarını arttırdı İlaç değil ama faydaları saymakla bitmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Korona virüs boza satışlarını arttırdı İlaç değil ama faydaları saymakla bitmiyor

İHA

(Özel) Korona virüs boza satışlarını arttırdı İlaç değil ama faydaları saymakla bitmiyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği olan ve bağışıklığı güçlendiren bozanın satışları korona virüs pandemisinde patladı. Siparişlere yetişmeye çalışan Bursalı bozacılar probiyotik özelliği olan ürünlerini yurt dışına da ihraç ediyor.
Enerji veren, hazmı kolaylaştıran, emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği olan, vitamin kaynağı bol olduğundan sporculara tavsiye edilen, zihni geliştiren, öksürüğü yok eden boza, korona virüs salgınıyla birlikte en fazla rağbet gören ürün oldu.
1950 yılından beri Bursa’da üretim yapan Ömür Boza, darı, mısır ve çavdardan ürettiği ürünleriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşın damağına hitap ediyor. Glütensiz üretimiyle çölyak hastalarının ilk tercihi olan bozanın içerisindeki yararlı mikro organizmaların faydaları ise saymakla bitmiyor. Ayrıca, bozanın 4 çeşit meyvelisini üreten firma, yurt dışına da eşsiz lezzeti ihraç ediyor.
Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınında vatandaşların korunmak için her uyarıyı, her öneriyi araştırdığını bunun sonucunda da boza satışlarının arttığını belirten Ömür Boza Genel Müdürü Atakan Kuşku, “Bursa’da üretim yapan 70 yıllık boza firmasıyız. Biz ürünlerimizi darı ve mısırın birleşmesiyle üretmekteyiz. Ancak bu çavdar olarak da bazen yöresel olarak da farklılık göstermektedir. Bizim darı ve mısır olarak üretmemizin sebebi, müşteri talepleri doğrultusunda çölyak hastaları için glütensiz boza üretmekteyiz. Şu anda bütün ürünlerimizi glütensiz olarak müşterilerimize sunmaktayız. Ürünlerimizin içerisinde yararlı mikro organizmalar sayesinde fermantasyon teknolojisini kullanarak doğal probiyotik halde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Son zamanlarda korona virüs salgınından dolayı insanların doğal ürünlere çok fazla rağbet göstermesi bizim de satışlarımıza yansıdı. Bizlerde üretim tesisimizi ona göre kapasite arttırmaya gittik. Artan müşteri taleplerine yetişmeye çalışıyoruz” dedi.
Boza için yapılan araştırmalardan da bahseden Kuşku, “Görülüyor ki, probiyotik bakımından faydayı bir üründür. Probiyotik bir ürün olduğu için sindirim ve bağışıklık sistemine iyi geldiğini biliyoruz. Öksürük tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Emziren annelerden süt arttırmak ve enerji depolamak için kullanıldığını biliyoruz. Hatta, Osmanlı zamanında savaşlarda cephelerde çatışan kişilerin arkasından bozacıların olduğu söylenmektedir. Üniversiteler aracılığı ile yapmış olduğumuz bir araştırmaya göre, bozanın içerisinde potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir, bakır ve çinko olduğu kanıtlanmış oldu. Hatta bir çinko deposu olarak da adlandırılmaktadır” şeklinde konuştu.
İnsanların korona virüsünden korunabilmesi için bağışıklık sistemini güçlü tutmaları konusunda sağlık çalışanları sık sık çağrıda bulunduğunu hatırlatan Kuşku, “Tabi ki bizim ürettiğimiz boza, bir ilaç değil. Ancak sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için, içerisindeki faydalı mineralleri almaları için en doğal yol boza tüketimidir. Ayrıca ezberleri bozarak bozanın 4 çeşit meyvelisini ürettik. Kışın vazgeçilmez içeceklerinden olan boza artık yazın da içilebilecek. Bozaya vatandaşların 12 ay boyunca ulaşabilmesi için her geçen gün yeni ürün arayışlarımız devam ediyoruz. Yılda 5 bin tonun üzerinde boza satışı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu Hızlarına kamera yetişemedi
YEREL HABERLER Bursa’da bisikletli gençlerin tehlikeli ...
Bursaspor, Türkiye Kupası’nda 1922 Konyaspor’u ağırlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Türkiye Kupası’nda 1922 Konyaspor’u ...
Bursa Büyükşehir’den ücretsiz diyetisyen hizmeti
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den ücretsiz diyetisyen hizmeti
Su borusu patladı, yol çöktü
YEREL HABERLER Su borusu patladı, yol çöktü
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 12 bin TL ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 12 bin TL ...
Bursa’da iki farklı kaza
YEREL HABERLER Bursa’da iki farklı kaza
Kısıtlamada paket servise çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kısıtlamada paket servise çıkan otomobil takla attı: ...
Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında ...
Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
YEREL HABERLER Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri ...
Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce 'su' kuyruğu
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce 'su' kuyruğu
Bursa Büyükşehir'den hijyen seferberliği
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir'den hijyen seferberliği
Bursaspor ara vermeden 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Bursaspor ara vermeden 1922 Konyaspor maçı ...
İnegöl’ün e-sınav merkezi sorunu çözüldü
YEREL HABERLER İnegöl’ün e-sınav merkezi sorunu çözüldü
Kadınlar Bursa Büyükşehir’le daha güçlü
YEREL HABERLER Kadınlar Bursa Büyükşehir’le daha güçlü
Bursa Büyükşehir Belediyesi arıcılığı destekliyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi arıcılığı destekliyor
Yıldırım’da öğretmenlere en özel hediye
YEREL HABERLER Yıldırım’da öğretmenlere en özel hediye
Kamyonet kasasında tehlikeli eşya taşıma
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında tehlikeli eşya taşıma
Acemler'de trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Acemler'de trafik düzenlemesi
Kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı
Osmangazi’de her gün 6 bin ekmek dağıtılıyor Somuncu Baba’nın 6 asırlık mirası yaşatılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de her gün 6 bin ekmek dağıtılıyor Somuncu ...
Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz esnafın sorunlarını dinliyor
Pazara gitmek için evinden çıktı silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Pazara gitmek için evinden çıktı silahlı saldırıya ...
Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
BTSO, tasarımın merkezi İtalya’daki fırsatlara odaklandı
YEREL HABERLER BTSO, tasarımın merkezi İtalya’daki fırsatlara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X