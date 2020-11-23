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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor

İHA

Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor

Yıldırım Belediyesi’nin, ilçenin geleceğine önemli katkı sağlayacak yeni imar plan çalışmaları meyvesini vermeye başladı.
Parsel bazında iptale sebep olan mülkiyet meselelerinin halli için elini taşın altına koyan ve kentsel dönüşümün önünü açarak vatandaşların güvenli, modern ve sağlıklı konutlara bir an önce kavuşmasını hedefleyen Yıldırım Belediyesi, öncülük ettiği kanunî düzenlemeler ile Yıldırım’da ve Türkiye’de yılları bulan zaman kaybının önüne geçilerek tekrar tekrar uygulama yapma dönemini sona erdirdi. Öte yandan yeni imar plan ve uygulama çalışmaları doğrultusunda kentsel dönüşüm desteklenerek, vatandaşlar ve yatırımcıların gerçekleştirdiği iş birliği ile insanların yaşamını tehdit eden riskli yapılar yerini güvenli ve modern konutlara bırakacak. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında da riskli yapı tespiti yapılarak, yatırımcı ile vatandaşın 2/3 oranında anlaşmasıyla sağladıkları dönüşümün bir örneği, Şükraniye Mahallesi’nde gün yüzüne çıkmaya başladı. 3. Hastane Sokak’ta mülkü bulunan vatandaşların başvurusu sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan riskli yapı denetimi neticesinde, 3 blok ve 12 konutun yer aldığı alanda yıkım çalışmalarına başlandı.
Belediyelerin temel görevlerinden birinin sağlıklı imar plan ve uygulaması yapmak olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Görev süremizin başladığı günden bu yana bu konuya önem vererek kentsel dönüşüm odaklı plan revizyon ve uygulama çalışmaları gerçekleştirdik. Bunun en önemli örneği olarak kısa süre önce Karapınar Mahallesi’nde imar plan uygulamalarını tamamlayarak 2 bin 290 maliki ve geçtiğimiz yıl içerisinde Değirmenönü Mahallesi’nde 4 bin maliki tapularına kavuşturduk. İmar plan çalışmalarını tamamladığımız bölgelerin yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamında revizyon planı dahilinde olan Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahalleleri yeniden planlandı. Yine aynı kapsamda vatandaşın ve yatırımcının önünü açma doğrultusunda Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat, Mevlana, Yavuzselim ve Ulus mahallelerinde imar uygulama çalışmaları devam ediyor. Şirinevler’de de kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için plan ve uygulama çalışmaları sürüyor” dedi.
Riskli yapılar yerine güvenli ve modern konutların zaman kaybetmeden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak, yatırımcı ile vatandaşın 2/3 oranında anlaşmasıyla sağladıkları dönüşümün güzel bir örneğini Şükraniye Mahallemizde 3. Hastane Sokak’ta gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların başvurusu sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan riskli yapı denetimi neticesinde 3 blok ve 12 konutun yer aldığı alanda yıkım çalışmalarımıza başladık. Kısa süre önce İzmir’de can kayıplarına ve yıkıma neden olan deprem, bizlere kentsel dönüşümün aciliyetini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Bu kapsamda riskli yapılar yerine güvenli ve modern konutların zaman kaybetmeden inşa edilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Yerel yönetim olarak Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları içerisinde olduklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, “Mevlana Mahallemizde gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında iki etapta birkaç proje hazırladık. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da paylaştık. Şu anda kat planları gibi detaylı çalışmalarımızı da tamamladık. İnşallah Bakanlığımızdan ilgili onay geldiğinde de bölgedeki konutları yıkarak yerine yapacağımız yeni konutları inşa edeceğiz. Orada 2 etaplı olmak üzere bin 250 konut planlıyoruz. 1. Etapta 650 konut, 2. Etapta da 600 konut mevcut. Tamamen eski yapıları yıkarak yenilerini yapacağımız bir çalışma. Daha sonra buradan yine silsile yoluyla diğer bölgelerdeki vatandaşlarımız taşıyacağımız bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Deprem riski olan bölgede sağlıksız ve güvensiz konutların yerine kazandıracağımız modern, güvenli ve sağlıklı konutların yer alacağı projeye hemşehrilerimiz de büyük oranda destek veriyor. Kamu kaynakları ile yerinde gerçekleşecek dönüşümün en güzel örneklerinden birine 2021 yılı başı itibariyle başlayacağız. Riskli alan dışındaki bölgelerde de dönüşümü hedefleyen sağlıklı plan revizyonu ve uygulama çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettireceğiz. Kamu ve özel sektör gücüyle ilçemizde kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde sağlanmasına vesile olacağız. Kentsel dönüşümü ilçemizde gözle görülür bir hale getireceğiz. Biten ve bitecek çalışmalarımızla 2021 yılında kentsel dönüşümün adımlarını hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

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