Bursa'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´da düzenlenen operasyonda, 2 bin 589 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ile bir miktar captagon ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri A.N.´yi takibe aldı. Şüphelinin bulunduğu araç ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Şüphelinin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden 2 bin 589 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar captagon ele geçirildi. Gözaltına alınan A.N., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-23 13:19:27
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