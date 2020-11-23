Bursa'da, sokak kısıtlamasını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon lira ceza

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA'da, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 330 kişiye, toplam 1 milyon 39 bin 120 TL ceza uygulandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Kasım günü saat 20.00'den başlanarak, ertesi gün saat 10.00´a, 22 Kasım günü ise saat 20.00´den başlanıp, ertesi gün saat 05.00´e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da, polis ve jandarma ekipleri denetimler yaptı. Durdurulan sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi, maske takmayanlar uyarıldı. 2 günde sokak kısıtlamasını ihlal eden 330 kişiye, toplam 1 milyon 39 bin 120 TL ceza kesildi. Ayrıca hafta sonu maske ve sosyal mesafeye yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 1772 kişiye de 1 milyon 594 bin 800 TL ceza işlemi uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-23 14:11:59
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