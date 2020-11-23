Salgın, dijital eğitim kurumlarını ön plana çıkardı

Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını eğitim sektörünü de olumsuz etkiledi. Uzmanlar, son derece ciddi sonuçlar doğuran hastalık sürecinde dijital eğitim imkânlarını kullanan kurumların avantaj sağladığına dikkati çekti.

Yeni normal düzende eğitim alanında farklı bir döneme geçildiğini söyleyen Eğitimci Dr. Ulviye Akın, öğrenciler için eğitimöğretim yılının büyük önem taşıdığını belirtti. Kaybedilen zamanı telafi etmenin çok zor olacağını aktaran Dr. Ulviye Akın; “Eve kapanıp kaldığımız bu dönemde de eğitimde yeni bir normale girmiş bulunuyoruz. Nasıl ki bir koşucu için bir salise önemliyse, öğrenciler için de bir yıl o kadar önemlidir. Geçen zamanı telafi etmek de hiç kolay olmayabilir. Bu süreçte sınıf içi eğitimlerin yanı sıra online ve interaktif eğitimlerle birlikte karma bir eğitim modeli benimsenmesi de önem kazanmaktadır” dedi.

Yazılım ve dijital teknolojilerin eğitim sektörüne daha fazla girmeye başladığına işaret eden Dr. Ulviye Akın, “Yazılım ve dijital teknoloji artık bu işin içine girdi. Eğitimciler ajandalarına online eğitimin de müfredatın bir bölümünü oluşturduğunu yazdı. O yüzden de dijital eğitim platformları, öğrencieğitmen etkileşimi ve tecrübe ile karma yapan eğitim kurumları ön planda olacak. Eğitim kurumları arasındaki farklar da oldukça belirgin hale gelecek. Gençlerimizin adaptasyon becerisi, çeviklik, dinamik olma, esneklik, hızlı karar verme, problem çözme, dijital okuryazarlık gibi yetkinlikleri hızlı biçimde kazanmaları ve uygulamaları son derece önemli. Bizim burada hedefimiz ve rolümüz ise, bilimsel öğrenme programlarımız ile öğrenmeyi öğretmek, dikkat hafıza odaklanma ve muhakeme ile evrensel bilimsel okuma becerisi kazandırmak ve matematik stratejileri programı ile de öğrenmenin dinamiklerinde danışanımızı uzmanlaştırmaktır” diye konuştu.

Gençlerin bilgi teknolojilerini aktif kullanabildiklerini vurgulayan Akın, “Gençlerin tasarım becerileri kurgulayarak uygulamaları uzaktan eğitimle yapabildikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bireye özel programlarla öğrendikleri, akademik izlemelerin takip edildiği yeni bir döneme giriyoruz. Gençlerimiz bu dönemde yerlerini etkin bir biçimde almalılar. Bizim başarımızın temelinde de bireyleri akademik, kariyer, psikolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda güçlü bireyler hazırlamak yatıyor” şeklinde konuştu.

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