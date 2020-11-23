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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Bostan’da sağlıklı gıdalar halkla buluşuyor

İHA

Nilüfer Bostan’da sağlıklı gıdalar halkla buluşuyor

Nilüfer Belediyesi’nin NİLKOOP aracılığıyla hayata geçirdiği “Nilüfer Bostan”ların ilki açıldı. Halkı, sağlıklı gıda ile buluşturma hedefiyle faaliyete geçirilen Nilüfer Bostan’da, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden 20 kooperatif ve derneğin, 25 temel gıda maddesine ait 78 çeşit ürünü “Nilüfer Bostan” raflarında halkla buluşuyor.
Nilüfer Belediyesi tarıma adadığı 2020 yılında, kırsala ve tarıma yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına sağlıklı gıda satış noktası olan “Nilüfer Bostan”ı da ekledi.
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla hayata geçirdiği “Nilüfer Bostan” satış noktalarıyla, tarımsal üretimi artırmayı, yanlış tarım politikaları sonucu toprağa küsen çiftçiyi yeniden üretime teşvik etmeyi, kooperatifleri ve kooperatifçiliği desteklemeyi, çiftçilerin ve özellikle kadınların kırsaldaki çalışmalarına destek vermeyi hedefliyor.
İlk satış noktası İhsaniye Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi Halk Evi yanında açılan “Nilüfer Bostan”da başta Bursa’daki kooperatifler ve kadın dernekleri olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerindeki kooperatiflerden alınan ürünler ve NİLKOOP tarafından üretilen ya da ürettirilen gıda maddeleri satışa sunuluyor.
Açılır açılmaz halkın büyük ilgi gösterdiği Nilüfer Bostan’ı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ziyaret etti. İnsanların sağlıklı gıdaya ulaşma konusundaki taleplerine cevap verdiklerini belirten Başkan Erdem, sağlıklı gıdaları, “Nilüfer Bostan” adıyla markalaştırdıkları ürün satış mağazasında vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. Başkan Erdem, “Nilüfer Bostan’ın henüz resmi açılışını yapmadık ancak hizmet vermeye başladı. Nilüfer’in çeşitli noktalarında bu merkezleri açmaya gayret edeceğiz. Ülkemizin ve kentimizin farklı noktalarındaki kooperatiflerin, kadın derneklerinin yaptığı ürünler burada satışa sunuluyor. Bursa dışından peynir, tereyağı Tire’den geliyor, çay Hopa’dan , kaşar peyniri çeşitleri Kars’tan, baharatlar, kekik suyu Eskişehir’den geliyor” diye konuştu.
2021 yılında Nilüfer Bostan’ın sayısını kentin çeşitli noktalarında 15’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Nilüfer Bostan” markasıyla Türkiye’nin çeşitli kentlerine de ürün göndereceklerini ifade etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem şöyle devam etti:
“Bu merkezleri, sonraki yıllarda da ihtiyaç doğrultusunda Nilüfer’in farklı noktalarında açmayı hedefliyoruz. Bu markayla beraber Türkiye’nin farklı kentlerine de ürün göndermeyi sağlayacağız. İnternet üzerinden satışları da yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. Burada önemli olan hem vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması hem de kırsaldaki kooperatif ve dernek kurarak bizim kontrolümüzde üretim yapan kadınların, ilaçsız tarımla üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi. Onların gelirlerini artırabilmek için böyle bir çalışma yapıyoruz. Önemli bir hizmet yapıldığını düşünüyorum.”
Başkan Erdem, şu anda 78 çeşit ürünün satışa sunulduğu Nilüfer Bostan’daki ürün çeşitlerinin önümüzdeki günlerde ihtiyaç ve taleplere göre daha da artacağını, örneğin çok yakında yoğurt , çiğ süt ve tam buğday ununun da satışına başlanacağını sözlerine ekledi.
“Nilüfer Bostan” markası ile satışa sunulan ürünler arasında, yerli bakliyatlar, menşei Bursa olan sebzelerden üretilen turşular ve meyvelerden üretilen reçeller, marmelat ve pestiller halkla buluşuyor. “Nilüfer Bostan” raflarında yer alan salça, baharatlar, tarhana, kuskus, erişte çeşitleri, yumurta, peynir çeşitleri, tereyağı, zeytin, zeytinyağı, konserve çeşitleri büyük ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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