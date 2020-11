Salman’dan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, öğretmenlerin geleceğin emanet edileceği kuşaklara yön veren çok değerli insanlar olduğunu söyledi. Ayhan Salman, “İstikbalimizin mimarı, fedakârlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Salman, AK Parti’nin 18 yıllık iktidarları döneminde başta modern eğitim öğretim tekniklerinin müfredata dâhil edilmesinden, ileri teknolojinin yaygınlaştırılmasına kadar birçok kapsamlı reformun hayata geçirildiğini söyledi.

Salman, yaptığı açıklamada şunları da söyledi:

“AK Parti’nin iktidarda olduğu son 18 yılda, eğitimin önündeki engeller, tümüyle kaldırıldı. Yıllık ortalama 38 bin olmak üzere, 650 binin üzerinde öğretmen ataması yapıldı. 300 binin üzerinde ilave derslik yapıldı. 60 kişilik sınıfların olduğu günlerden bugün itibarıyla 30 kişilik sınıflara ulaşmış durumdayız.

Durmuyoruz, Bursa’mızda ve ülkemizin dört bir köşesinde bir taraftan eğitim öğretimde fiziki altyapıyı ve fiziki şartları değiştirirken, diğer taraftan öğrencilerimizin okuyarak, anlayarak, düşünerek, muhakeme ederek ve uygulayarak ülkelerine katkı sunacak birer birey olarak yetişmeleri konusunda, özverili şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Diğer yandan öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya, huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem vermekteyiz. Çünkü öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri büyük sorumluluk ile güvenli yarınlarımızı inşa etmektedir. Bu memleketi, milleti ve milli iradeyi sahiplenecek gençleri öğretmenlerimiz yetiştirmektedir. Öğretmenlerimiz; Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra etmektedir.

Dünyamızın ve ülkemizin tehlikeli bir salgın hastalık ile mücadele ettiği şu süreçte, her türlü fedakârlığı yaparak, bilgisini, sevgisini, şefkatini, insani değerlerini, öğrencisine aktaran öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İnanıyorum ki; ülkemiz, bu zorlu koşullar altında bile büyük sorumluluk bilinci ile çalışan, fedakâr öğretmenlerimizin yetiştireceği nesiller ile her alanda dünyadaki diğer ülkelerle yarışır hale gelecek ve Cumhuriyetimizin ilelebet varlığını sürdürmesinin teminatı olacaktır”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.