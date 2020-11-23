Tırnakçılık şüphelisi 6 kadına gözaltı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda tırnakçılık yönetimiyle esnafı dolandırmaya çalışan 6 kadın, polis ekiplerince yakalandı. 6 şüpheli, yanlarındaki 3 çocuk ile birlikte emniyete götürülürken, basın mensuplarına tepki gösterdi.

Olay, İnegöl ilçesi, Cuma Mahallesi, Elektrik Sokak'ta bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. 6 kadın, yanlarındaki 3 çocuk ile birlikte kuyumculara girerek tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık girişiminde bulundu. Durumu fark eden esnaf, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, çarşı esnafının şikayeti üzerine, 6 kadın ve yanlarındaki 3 çocuğu gözaltına alarak emniyete götürdü.

Gözaltına alınırken polise direnip zorluk çıkaran 6 kadın şüpheli, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Kameraya neden çekiyorsun?" diyerek, tepki gösterdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-23 17:02:06



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