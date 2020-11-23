Bursaspor, 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın karşılaşacağı 1922 Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşilbeyazlı takım, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın sahasında 1922 Konyaspor ile oynayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor1922 Konyaspor maçı yarın saat 19.00’da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.