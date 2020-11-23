Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekibindeki erlerden Ayhan Yavuz (31), çatının çökmesi üzerine 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yavuz hastanede tedaviye alınırken, yangın söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 4'üncü Lale Sokak'taki 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çatıdan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 2 söndürme aracı ile 10 itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Söndürme çalışmalarında, merdivenli araçla çatıya çıkan itfaiye eri Ayhan Yavuz, müdahale sırasında çatının bir kısmının çökmesi üzerine binanın havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen itfaiye eri yaralandı.

Arkadaşları tarafından düştüğü yerden çıkarılan Yavuz, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Yavuz'un vücudundan kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, alt kata sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-23 20:02:43



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