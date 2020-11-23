Bursaspor Kulübü’nden canlı yayın açıklaması

Bursaspor Kulübü, yarın akşam oynanacak olan 1922 Konyaspor maçının canlı yayınlanmayacak olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın akşam oynanacak olan Bursaspor1922 Konyaspor maçının hiçbir kanaldan canlı yayınlanmayacak olması sonrası yeşilbeyazlı kulüpten açıklama geldi. Taraftarın da tepkisine yol açan bu durum sonrası Bursaspor Kulübü şu açıklamayı yaptı:

“Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 19.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynayacağımız KT 1922 Konyaspor maçımız hiçbir kanalda canlı olarak yayınlanmayacaktır. Alınan bu kararı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

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