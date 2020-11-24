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Şehit öğretmen mezarı başında anıldı Anma törenine korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak çok sayıda öğrenci ve velisi de katıldı

İHA

Şehit öğretmen mezarı başında anıldı Anma törenine korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak çok sayıda öğrenci ve velisi de katıldı

1993 yılında Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kaçırılarak şehit edilen Bursalı öğretmen Ethem Yaşar; 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kabri başında anıldı. Bir öğrenci velisinin organizasyonuyla bir öğrenci şehit öğretmenin kabrine çiçek bıraktı. Online olarak yapılan anma törenine çok sayıda öğrenci ve velisi katılırken dualar edildi.
1993 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından, Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kaçırılarak şehit edilen Ethem Yaşar, medfun bulunduğu Gemlik’in Engürücük Köyü’ndeki kabri başında anıldı. Duyarlı az sayıda vatandaş tarafından gerçekleştirilen ziyarette, şehit öğretmenin kabrine Gemlikli öğrenciler adına Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3B sınıfı öğrencisi Yusuf Agah Demirok tarafından bir buket çiçek ve Türk Bayrağı bırakıldı.
Öğrenci velisi Ömer Faruk Demirok'un gerçekleştirdiği anma törenine, online olarak çok sayıda öğrenci ve öğrenci velisi de iştirak etti. Anma programı, okunan Kuranı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından son buldu. Küresel pandemi nedeniyle eğitim faaliyetlerinin uzaktan gerçekleştirilebildiği bu dönemde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerinde uzak kalan öğrenciler, şehit öğretmen Ethem Yaşar nezdinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlerinin yanında olma fırsatını yakalamış oldular.
Şehit öğretmen Ethem Yaşar kimdir?
Şehit öğretmen Ethem Yaşar, 5 Şubat 1959 yılında Gemlik’in Engürücük Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu ilçe merkezinde ve lise eğitimini ise Gemlik Lisesi’nde tamamladı. Üniversite sınavlarında başarılı olarak Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. 1982 yılında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenliğe başlamadan askerlik kararı alarak aynı yıl yedek subay olarak vatani görevini yapmak üzere Erzurum’a gitti. Askerlikten sonra 1993 yılının eylül ayına kadar 11 yıl boyunca öğretmenliğe müracaat etmedi. Ancak biricik çocuğu olan kızının amansız hastalığının ilerlemesi ve çektiği maddi sıkıntılar neticesinde öğretmenliğe müracaat etti. Kısa süre sonda tayini Diyarbakır ilinin Hazro ilçesi Dadaşlar Köyü İlköğretim Okulu’na sosyal bilgiler öğretmeni olarak çıktı. Ethem Yaşar büyük bir şevk ve heyecanla görevine 30 Eylül 1993 günü başladı. 22 Ekim 1993 Cuma günü görev yaptığı okulun lojmanından bölücü hain terör örgütü PKK militanı teröristlerce kaçırıldı. Yaşar, Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsal alanına götürülerek, daha 22 günlük öğretmen iken 34 yaşında şehit edildi. Kızı hastanede tedavi altında iken şehit edilen Ethem Yaşar’ın şehadetinden kısa süre sonra vefat eden kızı Hatice Yaşar ise vasiyeti üzerine babasının yanına defnedildi. Şehit öğretmen Ethem Yaşar’ın adı, 1993 yılında Gemlik’teki bir ilköğretim okuluna verildi. Şehit öğretmenin adı ayrıca,18 Mart 2017 yılında Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde doğup büyüdüğü köyün meydanına verildi.

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