Öğretmenleri konu alan kitaplar

Öğretmenler günü dünyanın her yerinde farklı tarihlerde kutlanırken, öğrenme ve öğretmen kavramıyla çok yakın olan ve hayatımızda derin etkiler bırakan şeylerden bir ise kitaplardır.
Dünyanın her yerinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye'de 24 Kasım’da kutlandığını ifade eden BKM Kitap kurucusu Kutbettin Bingölbali, "Öğretmenlerimiz bizim baş tacımız. Geçmişten günümüze milletine devletine ne kadar faydalı insan olduysa hepsini muhakkak öğretmenler yetiştirmiştir. Bizi aydınlığa ulaştırmışlardır. Gerek geçmişten bugüne üzerimizde emeği olan öğretmenlerimizin gerekse şu an zor günlerde öğretmenlik yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, onlara saygı ve sevgilerimi iletmek isterim” şeklinde ifade etti.
Ayrıca BKM Kitap ekibinin derlediği, www.bkmkitap.com adresinde bulunabilecek öğretmenleri konu alan eserler şöyle sıralandı;
"ÇalıkuşuReşat Nuri Güntekin, Vurun KahpeyeHalide Edip Adıver, İlk ÖğretmenimCengiz Aytmatov, Ölü Ozanlar DerneğiNancy H. Kleinbaum, Hakkari’de Bir MevsimFerit Edgü, Karartma GeceleriRıfat Ilgaz, Biz İnsanlarPeyami Safa, İdealist ÖğretmenGrigory Petrov ve Bizim KöyMahmut Makal."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.