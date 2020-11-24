Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bursa´da evlerinde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan Nur A., Şebnem A. ve Oğuzhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Evdeki patlamanın sebebi neydi?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Şüphelilerden Oğuzhan B.'nin gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince maskeyle yüzünü tamamen kapatması dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya Evren

2020-11-24 10:41:45



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