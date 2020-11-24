İnegöl polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın araç ve evinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekipleri tarafından Uyuşturucu Satışı Yaptığı bilgisi üzerine, A.Ş. isimli şahsı takibe alındı. Şahıs Turgutalp Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde araç ile gezdiği sırada ekipler tarafından durduruldu. R.G. İsimli şahıs ile birlikte yakalandı. Şahıslar ve araç içerisinde yapılan aramada 5,66 gr Kubar esrar, 1 adet Uyuşturucu içme aparatı payt elde geçirildi, A.Ş isimli şahsın İkametinde yapılan aramada ise 2 paket halinde toplam 13 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet payp, uyuştucu Satışı paketlemesinde kullanılan alüminyüm folyo ve çeşitli uyuşturucu kullanımında gerekli aparatlar ele geçirildi. İki şahıs ifadeleri alınmak üzere Narkotik büro amirliğine götürüldü. R.G. İsimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. A.Ş. ise gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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