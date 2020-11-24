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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da ‘Mars 2050’ sergisi

İHA

Bursa’da ‘Mars 2050’ sergisi

Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması’nda dereceye giren projeler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açılışını yaptığı sergiyle vatandaşların izlenimine sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde düzenlenen serginin 2328 Kasım tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gezilebileceğini söyledi.
Tayyare Kültür Merkezi’nde serginin açılışı nedeniyle organize edilen törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Beyhan Bayhan da katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, ‘uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği konularını ele alan’ Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması protokolünün Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında 2019 yılında imzalandığını hatırlattı. Toplam 30 bin TL para ödüllü yarışmanın yoğun katılımla tamamlandığını belirten Başkan Aktaş, “Zor şartları içeren yarışmada; mars ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimalinin araştırılması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanlarına ürün verilmesi hedeflendi” dedi.
Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde gerçekleşen yarışmada birbirinden ilginç fikirler ortaya çıktığını belirten Başkan Aktaş, “Yaşadığımız salgın sebebiyle başvuru 1 Temmuz tarihine kadar uzatılarak katılımcılara kolaylık sağlandı. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden öğrenci kategorisinde 29, profesyonel kategoride ise 18 ekip katıldı. Jüri değerlendirme ve iletişim koordinasyon sorumluluğunu Bursa Teknik Üniversitesi’nden Dr. Ersan Koç’un üstlendiği yarışmada dereceye giren tasarım fikri eserleri belirlendi ve 10 Temmuz 2020 tarihinde ilan edildi. Sürece katkı sunan ve emek veren, başta jüri üyesi hocalarımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.
Başkan Alinur Aktaş, yarışmada profesyonel kategorinin birincisine 10 bin TL, ikincisine 5 bin TL, üçüncüsüne de 3 bin TL para ödülü verildiğini kaydetti. Ayrıca yine bu kategoride 3 adet 1000’er TL’lik mansiyon ödülünün takdim edildiğini söyleyen Başkan Aktaş, profesyonel kategoride ayrıca 4 adet jüri teşvik ödülünün sahipleriyle buluştuğunu söyledi. Başkan Aktaş, öğrenci kategorisinde ise toplamda 9 bin TL olmak üzere 6 adet eşit başarı ödülü verildiğini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, profesyonel kategoride birincilerin Keremcan Yılmaz ve Erdem Batıbek olduğunu belirterek, “Ekin Kılıç ve Ceydanur Katmer ikinci, Merve Çengel ve Onur Ertaş da üçüncü oldu. Profesyonel kategoride Özlem Demirkan, Huriye Önal ve Uçman Tan’ın çalışması birinci mansiyon ödülüne; Mertcan Tonoz, Büşra Kavcar ve Mehtap Ortaç’ın çalışması ikinci mansiyon ödülüne; İrem Ercan ve Talha Üye’nin çalışması da üçüncü mansiyon ödülüne lâyık görüldü. Yine bu kategoride Selin Sevim ve Ayşe Büşra Öneş ile Ecenur Sezgin ve Berfin Ekinci’nin çalışmaları da teşvik ödülü almaya hak kazandı” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş, öğrenci kategorisinde ise 6 adet eş başarı ödülü ile 2 adet teşvik ödülü almaya hak kazanan fikirlerin belirlendiğini kaydetti. Başkan Aktaş, “Buna göre; Mine Dilmaç, Yaren Müge Arı, Berca Kavani, Envercan Vural, H. İbrahim Yılmaz, H. İbrahim Han, Özgür Yeşilçimen, Hüseyin Emir Aydemir, Şevval Çoksaygılı, Göksu Eda Yılmaz, İsrafil Taşlıbeyaz ve Yiğit Dağlier, Arman Assylbek, Muhammed Eker ve Ömer Faruk Korkmaz’ın projeleri eş başarı ödülüne değer görüldü. Bu kategoride Muhammet Emin Çelik ve Yaşar Şekeroğlu’nun projesi ile Osman Çaputçu ve Ecem Doğan’ın projesi de teşvik ödülü almaya hak kazandı” ifadelerini kullandı.
Başkan Aktaş, yarışmada ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin ödüllerinin ‘koronavirüs tedbirleri kapsamında tören düzenlenemediğinden’ doğrudan banka hesaplarına yatırıldığını ve sertifikaların adreslere gönderildiğini ifade etti.
Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Beyhan Bayhan ise projenin hayat bulmasında emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Prof.Dr. Beyhan Bayhan, Büyükşehir Belediyesi ile benzer farklı çalışmaları yapmak için istekli olduklarını ifade etti.
Açılışın ardından Başkan Aktaş, protokol üyeleri ile birlikte sergi alanlarını gezerek, ‘yarışmaya İzmir’den katılan’ profesyonel kategori birincisi Keremcan Kırılmaz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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