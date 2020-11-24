Ulaşımda hijyenle koruma kalkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte Şoförler Odası ile işbirliğiyle tüm ticari taksi ve dolmuşlarda hijyen seferberliği başlattı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs vakalarındaki artışla birlikte ek tedbirler uygulamaya alınırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de özellikle dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı ilaçlama ekipleri, merkez ve ilçelerde özellikle hem pozitif vakaların yoğun olarak yer aldığı hem de test yaptırmaya gelen vatandaşlarla birlikte virüsün yayılması için en uygun ortam olan sağlık kuruluşlarının ardından toplu taşıma araçlarında da dezenfekte çalışması yaptı. Burulaş bünyesindeki otobüs, metro, tramvay ve BUDO’da düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapılırken, bu kez Şoförler Odası işbirliğiyle ticari taksi ve dolmuşlar da tek tek dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediye Hizmet Binası arkasındaki Zafer Taksi Durağı önüne gelen tüm ticari taksi ve dolmuşlar büyük bir titizlikle ilaçlandı. Bu ilaçlama çalışmasının belirli periyotlarla tekrar edileceği belirtildi.

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