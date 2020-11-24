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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsu Belediyesinden istihdama destek

İHA

Gürsu Belediyesinden istihdama destek

Gürsu Belediyesi, Kollektif Kariyer Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiği istihdama yönelik çalışmalar kapsamında, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor.
Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi ile Gemlik’te faaliyet gösteren Yazaki Otomotiv arasında yapılan iş birliği sonucunda 110 kişiye istihdam desteği sağlandı.
Kollektif Kariyer Merkezi’nin Gürsu’da bulunan meslek liselerinden mezun gençlerin istihdamını sağlamak maksadıyla şirketlerle gerçekleştirdiği iş birliği çalışmalarıyla şirketlere ara eleman desteği sunuluyor.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Belediyemize iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında oluşturduğumuz köprüyle, hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Sanayicimizin en çok talep ettiği ara eleman ihtiyacına yönelik olarak meslek kursları ve beceri eğitimleri düzenliyoruz. İstihdam seferberliğine katkı sunmak amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda, istihdam odaklı hassasiyetimize verdikleri destek için Yazaki Otomotiv’e şükranlarımı sunuyorum. 110 kardeşimize iş imkanı sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşlerimize ve firmamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Gürsu Belediyesi Konferans Salonu’nda, pandemi kuralları kapsamında başvuru formlarını dolduran başvuru sahipleriyle daha sonra Yazaki Otomotiv yetkililerince yüz yüze mülakat gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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