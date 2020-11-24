Marketten hırsızlık şüphelisi kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesindeki markete girip, kasadaki bir miktar parayı ve raftaki sigaraları çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İçeri giren hırsızlık şüphelisi, kasadaki bir miktar parayı ve raftaki sigaraları çalarak, kaçtı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sabah markete gelen iş yeri sahibi Samet Sevinç ise hırsızlık olayını fark edince kamera kayıtlarıyla polise başvurdu. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-24 13:35:42



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