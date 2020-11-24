Bursa'da yalnız yaşayan engelli bir kişi, küle dönen evinde yanarak can verdi.

Olay, Bursa'nın İznik’e bağlı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, Hatice Öztürk (49) evden dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. Alevler tamamen söndürülürken, engelli olduğu iddia edilen Öztürk yanarak can verdi.

Yalnız yaşayan kadının cenazesi İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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