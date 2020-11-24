Bursa Büyükşehir Belediyesinden ' Can Dostlara' şefkat eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden ' Can Dostlara' şefkat eli

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesinden ' Can Dostlara' şefkat eli

Korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gıda işletmelerinde tüketim kapasitesinin düşmesine bağlı olarak yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor.
Koronavirüs salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok tedbiri uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da göz ardı etmedi. Gündelik hayat şartlarının değişmesi ve gıda işletmelerindeki tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan can dostları için kentin farklı noktalarına mamamatikler ve su üniteleri yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak bu noktalara yem ve su takviyesi yapıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile sahipsiz sokak hayvanları da Büyükşehir’in şefkatli elinden yararlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinir krizi geçiren genç kız, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren genç kız, polisi alarma geçirdi
Sokaklarda yaşayan adam ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Sokaklarda yaşayan adam ölü olarak bulundu
Küle dönen evinde yanarak can verdi
YEREL HABERLER Küle dönen evinde yanarak can verdi
Marketten hırsızlık şüphelisi kamerada
YEREL HABERLER Marketten hırsızlık şüphelisi kamerada
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı
Başkan Alper Taban öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Alper Taban öğretmenlerle bir araya geldi
İnegöl sanayiine altyapı desteği
YEREL HABERLER İnegöl sanayiine altyapı desteği
Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi
YEREL HABERLER Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi
Gürsu Belediyesinden istihdama destek
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesinden istihdama destek
Ulaşımda hijyenle koruma kalkanı
YEREL HABERLER Ulaşımda hijyenle koruma kalkanı
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği
YEREL HABERLER Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği
Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde
YEREL HABERLER Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde
Başkan Erdem’den öğretmenlere anlamlı armağan
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den öğretmenlere anlamlı armağan
Bursa’da ‘Mars 2050’ sergisi
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Mars 2050’ sergisi
İnegöl polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER İnegöl polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Uludağ´ın 'Robinson Crusoe'su koronavirüs salgınını 1 ay sonra öğrenmiş
YEREL HABERLER Uludağ´ın 'Robinson Crusoe'su koronavirüs salgınını 1 ...
Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı (2)
Bebeğiniz göz teması kurmuyorsa dikkat
YEREL HABERLER Bebeğiniz göz teması kurmuyorsa dikkat
Öğretmenleri konu alan kitaplar
YEREL HABERLER Öğretmenleri konu alan kitaplar
Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı
Şehit öğretmen mezarı başında anıldı Anma törenine korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak çok sayıda öğrenci ve velisi de katıldı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen mezarı başında anıldı Anma törenine ...
Koronavirüsü atlatan okul müdürü: Öğretmenler Günü'nü buruk geçiyoruz
YEREL HABERLER Koronavirüsü atlatan okul müdürü: Öğretmenler Günü'nü ...
Bursa'da tersten giren tır trafiği birbirine kattı
YEREL HABERLER Bursa'da tersten giren tır trafiği birbirine kattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X