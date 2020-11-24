Başkan Yılmaz, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, Öğretmenler Günü’nü kutladı

İHA

Başkan Yılmaz, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ münasebetiyle İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç’i ziyaret etti.
Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ile birlikte İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç’i makamında ziyaret ederek öğretmenlerin ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsanı beşikten alarak yetiştiren, mezara kadar götürüp teslim eden, yeryüzünün en mesuliyetli mukaddes görevini yapan aklımızın, ruhumuzun, kalbimizin, karakterimizin sanatkârı, medeniyetler inşa eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Öğretmenliğin, tarihin her döneminde zorlukla, mücadeleyle, sabırla, tahammülle anılan bir meslek olduğunu dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Öğretmenlik denilince ilk aklımıza gelen aşktır, sevdadır, fedakârlıktır. Öğretmenlerimiz ülkemizin her köşesinde emanet ettiğimiz çocuklarımızı ilimle, bilgi ile buluşturan kahramanlarımızdır. Öğretmen akıldan çok kalpleri inşa eder. Öğretmenlik bizim nazarımızda hep bir medeniyet, kültür taşıyıcısı olarak vasıflandırılmıştır. Eli öpülesi, hürmete layık ve en yüksek mertebede gördüğümüz öğretmenlerimiz her zaman insan yetiştiren, insanı imar eden bir gönül mimarı olarak görülmüş ve bunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta beni yetiştirip bugünlere gelmemi sağlayan öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Ülkemizin her köşesinde, Bursa’da ve ilçemizde görev yapan istikbâlimizin mimarı bütün öğretmenlerimize saygı, hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu mukaddes görevi yerine getirirken şehit olan, vefat eden öğretmenlerimizi minnetle anıyor, hepsine Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Salgın hastalık sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime en kısa sürede geçebilmek ümidiyle öğretmenlerimize görevlerinde başarılar dilerim” diye konuştu.
Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğin her zaman yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ise, “Gönül ister ki, şuan öğretmenlerimizle aynı mekanda olalım, bu coşkuyu, güzelliği hep beraber paylaşalım ama güzel günler yakındır inşallah. Öğretmenlerimizin çiçeği olan öğrencilerimizi en kısa sürede yeniden buluşturacağız. O sağlıklı günlere en kısa sürede ulaşacağız inşallah. Sizlerin vesilesiyle bütün eğitim camiamızın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılarla dolu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirdikleri ziyaretleri için Başkan Yılmaz ve Kaymakam Yazıcı’ya teşekkürlerini ileten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, “ Eğitim kurumlarımız başta olmak üzere her türlü eğitimle ilgili projede elini taşının altına koyarak sorumluluk alan Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve daima desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Adem Yazıcı’ya bu önemli günde bizlerle birlikte oldukları için şahsım ve öğretmen arkadaşlarım adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Ziyaretin ardından Başkan Yılmaz, şube müdürlerini de ziyaret ederek hediye takdim etti.
Öte yandan eğitime her fırsatta destek olan Yıldırım Belediyesi, koronavirüs tedbirleri yüzünden uzaktan eğitimin devam ettiği bu anlamlı günde eğitim neferleri öğretmenleri unutmadı. Yıldırım Belediyesi ekipleri, ilçe sınırları içerisinde görev yapan öğretmenlere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın selamını ileterek hazırlanan hediye paketlerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dere kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Dere kenarında ölü bulundu
7 yıldır dağda yaşıyor...Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi Uludağ'da orman içindeki barakada yalnız yaşayan genç, olan biteni ziyaretine gelenlerden öğreniyor
YEREL HABERLER 7 yıldır dağda yaşıyor...Koronayı bile 1 ay sonra ...
Bursa Büyükşehir Belediyesinden ' Can Dostlara' şefkat eli
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesinden ' Can Dostlara' ...
Bursa Büyükşehir’den ücretsiz diyetisyen hizmeti
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den ücretsiz diyetisyen hizmeti
Sinir krizi geçiren genç kız, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren genç kız, polisi alarma geçirdi
Sokaklarda yaşayan adam ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Sokaklarda yaşayan adam ölü olarak bulundu
Küle dönen evinde yanarak can verdi
YEREL HABERLER Küle dönen evinde yanarak can verdi
Marketten hırsızlık şüphelisi kamerada
YEREL HABERLER Marketten hırsızlık şüphelisi kamerada
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de trafik kazası: 3 yaralı
Başkan Alper Taban öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Alper Taban öğretmenlerle bir araya geldi
İnegöl sanayiine altyapı desteği
YEREL HABERLER İnegöl sanayiine altyapı desteği
Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi
YEREL HABERLER Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi
Gürsu Belediyesinden istihdama destek
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesinden istihdama destek
Ulaşımda hijyenle koruma kalkanı
YEREL HABERLER Ulaşımda hijyenle koruma kalkanı
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği
YEREL HABERLER Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği
Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde
YEREL HABERLER Posta pullarının hikâyesi Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde
Başkan Erdem’den öğretmenlere anlamlı armağan
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den öğretmenlere anlamlı armağan
Bursa’da ‘Mars 2050’ sergisi
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Mars 2050’ sergisi
İnegöl polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER İnegöl polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Uludağ´ın 'Robinson Crusoe'su koronavirüs salgınını 1 ay sonra öğrenmiş
YEREL HABERLER Uludağ´ın 'Robinson Crusoe'su koronavirüs salgınını 1 ...
Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı (2)
Bebeğiniz göz teması kurmuyorsa dikkat
YEREL HABERLER Bebeğiniz göz teması kurmuyorsa dikkat
Öğretmenleri konu alan kitaplar
YEREL HABERLER Öğretmenleri konu alan kitaplar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X