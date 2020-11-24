Bursa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Başkanımız ve belediyemizdeki yöneticilerimizin isimleri kullanılarak yardım ve bağış adı altında para talep edildiğine dair ihbarler gelmektedir. Dolandırıcı olduğu tahmin edilen bu kişilere itibar edilmemesi ve derhal emniyet birimlerine bildirilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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