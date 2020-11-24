Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı (3)

SERBEST BIRAKILDILAR
Bursa'da evlerinde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan Oğuzhan B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nur A. ve Şebnem A. ise serbest bırakıldı.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-11-24 18:56:22
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