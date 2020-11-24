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Üzerine çaydanlık devrilen Eda, yaralandı

DHA

Üzerine çaydanlık devrilen Eda, yaralandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde üzerine içi sıcak su dolu çaydanlık devrilen Eda K. (11), yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İnegöl´e bağlı Süleymaniye Mahallesi Ademiye Sokak´ta meydana geldi. Ocaktaki içi sıcak su dolu çaydanlığı eline alan Eda K.,  bir an dengesini kaybedince çaydanlık üzerine devrildi. Sıcak su ile yaralanan Eda´nın çığlıklarını duyan babası, özel otomobiliyle kızını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Eda´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-24 19:12:18

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