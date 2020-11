Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0

Gürkan DURAL Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA) STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Vedat Demir (xx), Sedat Etik (xx)

BURSASPOR: Canberk Yurdakul (xxx) Cüneyt Köz (xx), Furkan Emre Ünver (xx), Ertuğrul Kurtuluş (xx), Ramazan Keskin (x) (Dk. 67 Eren Güler x), Ozan İsmail Koç (xx), İsmail Can Çavuşluk (xx), Recep Aydın (xx), Tuğbey Akgün (xxx) (Dk. 84 Kerem Kök x), Berat Altındiş (xx) (Dk. 67 Ömer Turan Görgüç x), Çağatay Yılmaz (xx) (Dk. 78 Batuhan Kör x)

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Mücahit Atalay (xx) - Adem Eren Kabak (x), Savaş Polat (x) (Dk. 78 Fatih Mankır x), Aybars Tüfekçi (xx), Ekrem Kaylıbal (xx), Doğan Can Gölpek (xx), İsmail Güven (xx), Maksut Taşkıran (xx) (Dk. 46 Mehmet Gaffar Öz x), Görkem Şimşek (xx), Ege Özkayımoğlu (Dk. 38 Mehmet Ali Can x), Celal Hanalp (x)

GOL: 45+1 Tuğbey Akgün (Bursaspor)

SARI KART: Fatih Mankır (Karatay Termal 1922 Konyaspor)Ziraat Türkiye Kupası 4´ncü Tur mücadelesinde Bursaspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor´u Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda ağırladı. Timsah, Tuğbey´in 45+1´nci dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek 5´nci Tur´a yükseldi.

6´ncı dakikada gelişen 1922 Konyaspor atağında Doğan Can Gölpek´in şutu Bursaspor´un kalecisi Canberk Yurdakul´da kaldı.

8´nci dakikada gelişen Bursaspor akınında sağ kanatta Çağatay´ın pasıyla topla buluşan Recep Aydın´ın ortasında defans topu kornere çeldi.

10´uncu dakikada Bursaspor tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde sol kanatta Çağatay´ın pasında topla buluşan Cüneyt Köz´ün ortası kaleci Mücahit Atalay´da kaldı.

15´nci dakikada gelişen Karatay Termal 1922 Konyaspor atağında sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Ege Özkayımoğlu´nun şutunu Bursaspor kalecisi Canberk Yurdakul kontrol etti.

21´nci dakikada gelişen Bursaspor akınında sol kanatta topu önünde bulan Ramazan Keskin´in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Mücahit için kolay bir kurtarış oldu.

28´nci dakikada Bursaspor atağında Cüneyt Köz´ün pasıyla hareketlenen Recep Aydın´ın ceza sahası dışından vuruşu farklı şekilde üstten auta gitti.

31´nci dakikada gelişen Bursaspor atağında Recep Aydın pasıyla sağ kanatta buluşan Ozan İsmail Koç sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top kaleci Mücahit´te kaldı.

35´nci dakikada ani gelişen Bursaspopr atağında Ramazan Keskin´in pasında hareketlenen Recep Aydın´ın pasında sağ kanatta topla buluşan Berat Altindiş´in ceza sahası içindeki pasını kaleci Mücahit topu tek hamlede kontrol etti.

40´ncı dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Cüneyt Köz´ün uzun pasında defansın arkasına sarkan Çağatay Yılmaz´ın topuk pasında ceza sahasında Recep Aydın´ın vuruşunu kaleci Mücahit iki hamlede kontrol etti.

43´ncü dakikada Bursaspor´un sol kanattan gelişen atağında İsmail Can Çavuşluk´un ortasında topu önünde bulan Çağatay´ın şutu defanstan kornere gitti.

45+1´nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Berat´ın pasında altı pas içerisinde topla buluşan Tuğbey fileleri havalandırdı: 1-0.

56´ıncı dakikada Bursaspor´un gelişen atağında verkaçların ardından sol kanattan Çağatay´ın ceza sahası içinden zayıf vuruşu kaleci Mücahit´te kaldı.

65´nci dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Ozan İsmail Koç ceza sahası içine girerken defans topu kornere çeldi.

67´nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Doğan Can Gölpek´in pasını aktardığı Mehmet Ali topu auta vurdu.

77´nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta sağ kanatta Ozan İsmail Koç´un ortasında Tuğbey´in kafa vuruşunu Mücahit kornere çeldi.

90´ıncı dakikada 1922 Karatay Termal 1922 Konyaspor´un sol kanattan kullandığı korner tehlike yarattı. Kaleci Canberk boşa çıkarken defans topu kornere bıraktı.

Mücadele Bursaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL Hasan BOZBEY

