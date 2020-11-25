Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

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Semih ŞAHİN/BURSA (DHA)BURSA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 1 zanlı aranıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Orhaniye, Mahmudiye ve Süleymaniye mahallelerinde ikamet eden Y.D., H.K. ve M.L. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 9 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 5 gram metamfetamin ve farklı isimlerde 777 uyuşturucu hap ele geçirildi. H.K. ve M.L., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Y.D.'yi arama çalışmaları ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN

2020-11-25 10:34:22



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