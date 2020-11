Salgına karşı “paylaşım” kalkanı

Osmangazi Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini ‘paylaşım ve dayanışma’ ile azaltıyor. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü mart ayından itibaren temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, özellikle gıda yardımlarıyla yüzleri güldürüyor.

1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecinin başından itibaren yoğun mesai harcıyor. Salgın nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik ‘Belediyem Benimle’ birimi bünyesinde kurulan sosyal destek ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. 136 mahalleyi kapı kapı gezen ekipler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük ekmek, çorba, erzak, hijyen paketi dağıtımı yapıyor. Osmangazi Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de yanlarında olduğunu belirten vatandaşlar, Başkan Mustafa Dündar ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Küresel salgınının üstesinden tedbir ve dayanışma ruhu ile gelineceğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına her alanda mücadele ediyoruz. Bu süreçte özellikle sosyal destek ekibimiz, vatandaşlarımızı mağdur etmemeye özen gösteriyor. Ekiplerimiz, bugüne kadar 256 bin 672 talep kaydı oluşturdu. Günlük ekmek, çorba, erzak ve hijyen paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Paylaşma, bizim geleneğimiz ve geleceğimizdir. İyilik paylaştıkça büyüyor, sofralar paylaştıkça bereketleniyor. Yaptığımız çalışmaların karşılığını inşallah en yakın zamanda alacağız. Lütfen tedbiri bir an olsun elden bırakmayalım” dedi.

