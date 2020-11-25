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Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti

DHA

Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti


Cansel ORUÇ/BURSA (DHA)BURSA´da jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yol uygulamasında kadın sürücü ve yolcuları bilgilendirerek, KADES broşürü dağıttı.
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Engürücük Yol Kontrol Noktası´nda kadın sürücü ve yolculara KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şiddete karşı farkındalık oluşturma amacıyla `Sessiz Kalma! Şiddete Maske Olma´ temalı bez torbalar içerisinde KADES uygulamasına ilişkin bilgiler içeren broşür, bilgilendirme formu, acil çağrı merkezleri baskılı cetvel, turuncu maske ve turuncu kalem dağıtıldı. Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmaların durmaksızın devam edeceğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ
2020-11-25 11:51:08

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