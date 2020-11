Suudi Arabistan’ın Türkiye'den hayvanî ürün ithalatını askıya alma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) alınan yazıda, 15 Kasım 2020 itibariyle, Türkiye’den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan’a ithalatının durdurulduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, “Bu çerçevece SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir” denildi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan siyasi nedenlerden dolayı su ürünleri ve hayvansal mamullerine uyguladığı ambargoyu 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren tamamen uygulamaya geçirdiğini belirtti" dedi.

İhlas Haber Ajansına konuşan Sezer, '' Kanatlı ürünlerinde yıllık ortalama 1.5 milyar dolarla Dünya’nın en büyük 5'inci ithalatçısı Suudi Arabistan'dır. En büyük ithalatçı şuan için 15 milyar dolarla Avrupa Birliği, 4.5 milyar dolarla ikinci olarak Japonya, üçüncü olarak 4 milyar dolarla İngiltere, 2 milyar dolarla Çin'dir'' dedi.

Sezer, ''Türkiye’nin beyaz et ürünleri olarak en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Suudi Arabistan 8. Sırada. Geçen seneki ihracatımızın son 12 aylık toplamı 14.8 milyon dolarken, bu sene itibari ile son 12 aylık ihracatımız 13.2 milyon dolara düştü. Dolayısıyla 1.5 milyon dolarlık azalma var. Senelik bazda bakarsak çok büyük rakamlar değil gibi gelebilir fakat aylık olarak ihracat rakamlarına baktığımızda, Suudi Arabistan neredeyse geçen Eylül ayında 580 bin dolarlık sadece ihracat yaptığını söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki yavaş yavaş sıfıra doğru gidiyoruz. Ama şuna inanıyorum ki, bunun nedeni ne ürün kalitesi, ne ihtiyacın ortadan kalkması değil. Suudi Arabistan her zaman bu ürünlere ihtiyacı olan bir ülkedir. Lojistik açısından bize yakın sayılır. Tamamen bu sıkıntının nedeni dış ilişkiler, dış politikalarla ilgilidir. Ama şahsen inanıyorum ki, kısa zamanda bu sıkıntılar bitecek ve Suudi Arabistan ile ihracatımız yine eskisi gibi hızla devam edecek. Bu konuda biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

