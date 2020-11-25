Burkay: “Salgın kısıtlamasından etkilenen işletmelere hibe desteği verilmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burkay: “Salgın kısıtlamasından etkilenen işletmelere hibe desteği verilmeli”

İHA

Burkay: “Salgın kısıtlamasından etkilenen işletmelere hibe desteği verilmeli”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgın kısıtlamasından etkilenen ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin ucuz kredilerle değil hibe ile desteklenmesi gerektiğini söyledi.
BTSO’nun Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur’un başkanlığında yapılan toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasi, ekonomi ve hukuk seferberliği mesajlarının iş dünyası için umut verici olduğunu belirterek, “Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar var. Ülke olarak bu fırsatları değerlendirecek güce ve iradeye sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajlar da bu inancımızı güçlendirdi. Öncelikle kısa ve orta vadede faiz ve enflasyonu düşüş trendine sokmamız lazım. Türk Lirası’na yeniden itibar kazandırılması büyüme hedeflerimizi destekleyecektir. Atılacak reform adımları ile birlikte yeni bir kalkınma dönemi başlatmamız gerekiyor.” dedi.
Salgının sağlıkta olduğu kadar ekonomideki olumsuz etkilerinin de devam ettiğini ifade eden Başkan Burkay, iş dünyası temsilcileri olarak üretimi yeniden eski gücüne kavuşturmalarının temel öncelikleri olduğunu vurguladı. BTSO olarak salgın sürecinde en aktif çalışan kurumlar arasında yer aldıklarını kaydeden Burkay, “Firmalarımızın ve çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda üretime yeniden odaklanması hedefiyle üyelerimizle çok etkin bir iletişim ağı oluşturduk. Meslek komitelerimizden gelen, 46 bin üyemizin karşılaştığı tüm sorunları tek tek raporlayarak ilgili kurumlara aktardık. Bu dönemde en çok inisiyatif alan kurumların başında geliyoruz. ‘Acil Eylem Planımız’ ve Odamızın girişimleriyle Sayın Valimizin başkanlığında oluşturulan ‘Kriz Masası’, çalışma hayatındaki düzenlemelerin koordine edilmesini sağladı. Bu zor süreçte de gerek online çalışmalarımız gerekse de faaliyetlerini kolaylaştırmak adına gereken düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Uygulamaya alınan son kısıtlamalardan etkilenen restoran ve kafeler başta olmak üzere turizm, hizmet ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarının çözümüne ilişkin girişimde de bulunduklarını ifade eden İbrahim Burkay, “Önümüzdeki dönemde mal sahibikiracı ilişkileri en büyük problem olarak karşımıza çıkacak. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz bu konuda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Mecliste bu konuda bir düzenleme yapılması için çalışıyoruz. Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin ucuz kredilerle değil hibe ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kredi ile işlerin dönmesi gerçekçi olmaktan çıktı. Ülke ekonomisine bir yük getirecekse de sosyal barış adına KOBİ’ler ve hizmet sektöründeki esnaflar bu hibeden yararlanmalı. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile temas halindeyiz. Önümüzdeki süreçte pandemiden yoğun olarak etkilenen sektörlerle de kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz.” dedi.
Geçen hafta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda sektörlerden gelen sıkıntıları ve çözüm önerilerini doğrudan Cumhurbaşkanı ve Bakanlara aktardıklarını ifade eden Burkay, “İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün hafifletilmesinden ertelenen vergi ve kredi borçlarının yapılandırmasına, biriken KDV alacaklarından yerli ve milli ekonomiyi destekleyecek argümanların harekete geçirilmesine kadar birçok başlıkta oluşturduğumuz talep listesini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca mevcut ölçeklerini büyütme ihtiyacı olan firmalarımıza yatırım teşviklerinden faydalanma imkanının oluşturulmasını, işletmelerimize dijital dönüşümleri için ihtiyaç duydukları altyapı yatırımlarında destek sağlanması ve risk sermayesi şirketlerinin kuruluşu için yeni özendirici önlem ve teşviklerin uygulanması taleplerimizi de aktardık.” dedi.
Başkan Burkay, Bursa için 2013 yılında hayalini kurdukları makro projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Burkay, “Bu ayda Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi GUHEM’i Bursa’mıza kazandırmanın gururunu yaşadık. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz GUHEM, alanında Avrupa’nın en kapsamlı merkezi konumunda. Modern mimarisi ve estetiğiyle kentimizin sembol yapıları arasındaki yerini alan GUHEM’in kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi. Başkan Burkay ayrıca BUTGEM tarafından hazırlanan ‘Sanal Gerçeklik İle Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi’ projesinin Avrupa Birliği’nden destek almaya hak kazandığını, 2 milyon TL’nin üzerinde bütçeli proje ile BUTGEM’de yeni nesil sanal laboratuvarlar kurulacağını açıkladı.
Tarihe iz bırakacak projeler
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, zor bir döneme rağmen BTSO’nun tarihe iz bırakacak projelere imza atmaya devam ettiğini kaydederek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle iki önemli projenin açılışı gerçekleştirildi. Bu projelerden biri hepinizin bildiği Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi. Avrupa'nın ve dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini alan GUHEM, ülkemizin uzay ve havacılık çalışmalarında yepyeni bir sayfa açacak. GUHEM’le birlikte diğer bir önemli proje İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nin de açılışı yapıldı. BUTEKOM bünyesinde kurulan İKMAMM, kompozit sektöründe sanayicilerimize hem ArGe hem de test merkezi olarak hizmet verecek. Kentimizin geleceğine yapılmış bu önemli yatırımların Bursa’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vizyoner projelere öncülük eden yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUÜ’lü Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, en etkili bilim insanları listesinde
YEREL HABERLER BUÜ’lü Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, en etkili bilim ...
Jandarma ekiplerinden kadınlara yönelik şiddete karşı duygulandıran çalışma Bursa'da kadına yönelik şiddete karşı jandarma ekiplerince KADES hakkında bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden kadınlara yönelik şiddete karşı ...
Kazdıkları kuyuda yakalandılar Bursa'da kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma ekipleri tarafından kazdıkları kuyuda yakalandı
YEREL HABERLER Kazdıkları kuyuda yakalandılar Bursa'da kaçak kazı ...
Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti
YEREL HABERLER Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete ...
(Özel) Suudi Arabistan, Türkiye'den hayvanî ürün ithalatını yasakladı Suudi Arabistan, Türkiye’den kanatlı eti ve ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, sofralık ve kuluçkalık yumurta, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile bal ve ürünleri ithalatını 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren askıya aldığını duyurdu İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer: "Suudi Arabistan siyasi nedenlerden dolayı su ürünleri ve hayvansal mamullerine uyguladığı ambargoyu 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren tamamen uygulamaya geçirdiğini belirtti"
YEREL HABERLER (Özel) Suudi Arabistan, Türkiye'den hayvanî ürün ...
15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER 15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü
Salgına karşı “paylaşım” kalkanı
YEREL HABERLER Salgına karşı “paylaşım” kalkanı
Başkan Aktaş’tan Konya çıkarması “Devir artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir devir”
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan Konya çıkarması “Devir artık ...
Kamyon kasasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Kamyon kasasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu ...
Efsane cuma indirimleri Özdilek’te
YEREL HABERLER Efsane cuma indirimleri Özdilek’te
Bursa'da 3 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Operasyonda 735 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 3 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu ...
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
YEREL HABERLER Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER İlkokul mezunu yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor
Bursa’da öğretmenler öğrencileri ile sahnede
YEREL HABERLER Bursa’da öğretmenler öğrencileri ile sahnede
Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu. Yolu boş bulan sürücü drifte kalktı kaza yapmaktan son anda kurtuldu Drift yapmanın cezası ağır oldu, hem ehliyetine el konulda hem 6 bin 141 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu. Yolu boş ...
"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde" kan donduran cinayet Alkollü sevgililer arasında çıkan tartışmada ayağından vurulan kadın adamı başından vurarak öldürdü Sevgilisinin "karından ne zaman boşanacaksın" sorusuna sinirlenen adam tabancayı ateşleyip genç kadını vurdu, genç kadın da aynı silahla adamı başından vurarak öldürdü
YEREL HABERLER "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde" kan ...
Kestel’de kaçak yapılarla etkin mücadele
YEREL HABERLER Kestel’de kaçak yapılarla etkin mücadele
(Özel) Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı Karamel adı verilen yaramaz buzağı oyunlar oynadı
YEREL HABERLER (Özel) Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine ...
Belediye Meclis üyesi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Belediye Meclis üyesi korona virüs sebebiyle hayatını ...
Ormanlık alandaki sevgili tartışması kanlı bitti
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki sevgili tartışması kanlı bitti
Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın sevgilisini öldürdü
YEREL HABERLER Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vurulan kadın ...
Apartmanın en üst katında yangın çıktı, yatağa bağımlı kadın son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Apartmanın en üst katında yangın çıktı, yatağa ...
Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0
YEREL HABERLER Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X