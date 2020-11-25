Bursaspor, hakem Burak Şeker’le maç kaybetmedi

Bursaspor, Altay maçında düdük çalacak hakem Burak Şeker’le mağlubiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisi ise 8 maçta 2 kez sevinebildi.
TFF 1.Lig’de 11’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak olan AltayBursaspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılığını Mehmet Cem Hanoğlu ve Seyfettin Ünal yapacak. Burak Şeker yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, mağlubiyet yüzü görmedi. Yeşil beyazlılar 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Genç hakem kariyerinde en çok Altay maçında (8) düdük çaldı. İzmir temsilcisi bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.