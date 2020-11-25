Sağman: "Hukukî ve ekonomik reformlar acil hayata geçirilmeli"

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyelerine online toplantı ile bilgilendirmeler yapan ekonomist Murat Sağman, Türkiye'nin hassas günlerden geçtiğini hatırlatırken, "Türkiye'nin bu hassas günleri atlatması için hukukî ve ekonomik reformların acil planlanıp, hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Konusunda uzman isimleri üyeleri ile online toplantılarla bir araya getirip, bilgilendirmeler yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) , pandemi, dövizdeki hareketlilik, Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişikliklerinden sonra piyasaların tepkisinin nasıl olacağı konularında ekonomist Murat Sağman'ı misafir etti. "2021 Yılında Küresel Piyasalarda ve Türkiye'de Beklentiler" başlığı altında online olarak gerçekleşen toplantıda Ekonomist Murat Sağman, üyelere önemli bilgiler verdi.

Pandemi süreci ile birlikte dünyada başlayan ve Türkiye'yi de etkileyen ekonomik durgunluğun, hükümetin aldığı tedbirler ile rahatlatılmaya çalışıldığını ifade eden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Alınan tedbirler ve destekleri olumlu bulduğumuzu her platformda dile getirdik. Faiz artırımının Türk Lirası’nın değer kazanması ve finansal piyasaların beklentilerinin karşılanması açısından olumlu bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapısal reformlar önemli. Son dönemde Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesi sonrasında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz artırım kararı piyasaların tepkisinin ne olacağı sorusunu akıllara getirdi. Tüm bunları bir araya topladığımızda mevcut durum ve 2021 yılında bizi neler beklediği noktasında üyelerimizi bilgilendirmek için uzman isimlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bizleri bilgilendiren Murat Sağman'a da önemli bilgiler için teşekkür ediyorum" dedi.

Ekonomi yönetiminde gerçekleşen değişimin piyasalarda 23 ay olumlu yansımalarının olacağını belirten Murat Sağman, "Türkiye yasakların kalkması ile birlikte bu yılın 3'üncü çeyreğinde ciddi toparlama yaşadı. 4'üncü çeyrekte bir düşüş yaşanacak. Faiz artırımından sonra bunu bekliyorduk. Fakat 2021 yılının 2'inci yarısından sonra dünya ile birlikte Türkiye'de de ekonomide yükseliş başlayacak" açıklamasında bulundu.

Devlet garantili otoyol ve köprü ücretleri ekonomiye ve sağlığa aktarılmalı

Türkiye'nin hassas günlerden geçtiğini hatırlatan Murat Sağman, " Yabancı yatırımcı şu an Türkiye'ye ilgi gösteriyor. Türkiye çok iyi bir ürün. Doğru sunarsanız çok iyi yatırımlar alırsınız. Türkiye'nin bu hassas günleri sağlam atlatması ve yabancı yatırımcıyı çekebilmesi için hukukîl ve ekonomik reformların acil planlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor. Toparlanmanın hızlanması için devlet garantili otoyol ve geçiş ücretleri ekonomiye ve sağlığa aktarılmalı" açıklamasında bulundu.

Koronavirüsün İspanyol gribi ile benzerlik gösterdiğini kaydeden Sağman, "İspanyol gribi de 18 ay sürmüş. Şu anda ikinci dalgayı yaşıyoruz. İkinci dalga Ocak, Şubat ayı gibi pik yapacak. ŞubatMart sonu itibariyle de düşüşe geçecek. Türkiye'de üçüncü dalga yaşanacağını düşünmüyorum. 2021 yılının 2'inci yarısında aşı ile birlikte hayatımızdan yavaş yavaş çıkacak" dedi.

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