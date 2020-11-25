Başkan Taban’dan Başhekim Zengi’ye ziyaret

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ağız Diş Sağlığı Haftası ve Diş Hekimleri Günü münasebetiyle İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Tayfun Evren Zengi’yi ziyaret etti.

Koronavirüs sürecinde gösterdikleri fedakârlık ve özverilerinden dolayı sağlık çalışanlarını tebrik eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Tayfun Evren Zengi’yi ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyaret esnasında konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’ ‘’Değerli ağız diş sağlığı çalışanlarımızın Ağız Diş Sağlığı Haftası’nı, diş hekimlerimizin de Diş Hekimleri Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın da Allah yardımcısı olsun. Onlara destek ve yardımcı olmaya bizler de her fırsatta devam edeceğiz. ’dedi.

Korona virüs sürecinde büyük ihtiyaç duyulan maske konusunda örnek bir çalışma ortaya koyarak seri üretim ile ilçe halkının maske ihtiyacını gideren İnegöl Belediyesi, İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne maske desteğinde bulundu.

İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Tayfun Evren Zengi ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederken maske desteği için Başkan Alper Taban’a teşekkür etti.

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