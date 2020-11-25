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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, Öğretmenler Günü’nü kutladı

İHA

Başkan Yılmaz, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ münasebetiyle İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç’i ziyaret etti.
Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ile birlikte İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç’i makamında ziyaret ederek öğretmenlerin ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsanı beşikten alarak yetiştiren, mezara kadar götürüp teslim eden, yeryüzünün en mesuliyetli mukaddes görevini yapan aklımızın, ruhumuzun, kalbimizin, karakterimizin sanatkârı, medeniyetler inşa eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Öğretmenliğin, tarihin her döneminde zorlukla, mücadeleyle, sabırla, tahammülle anılan bir meslek olduğunu dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Öğretmenlik denilince ilk aklımıza gelen aşktır, sevdadır, fedakârlıktır. Öğretmenlerimiz ülkemizin her köşesinde emanet ettiğimiz çocuklarımızı ilimle, bilgi ile buluşturan kahramanlarımızdır. Öğretmen akıldan çok kalpleri inşa eder. Öğretmenlik bizim nazarımızda hep bir medeniyet, kültür taşıyıcısı olarak vasıflandırılmıştır. Eli öpülesi, hürmete layık ve en yüksek mertebede gördüğümüz öğretmenlerimiz her zaman insan yetiştiren, insanı imar eden bir gönül mimarı olarak görülmüş ve bunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta beni yetiştirip bugünlere gelmemi sağlayan öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Ülkemizin her köşesinde, Bursa’da ve ilçemizde görev yapan istikbâlimizin mimarı bütün öğretmenlerimize saygı, hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu mukaddes görevi yerine getirirken şehit olan, vefat eden öğretmenlerimizi minnetle anıyor, hepsine Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Salgın hastalık sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime en kısa sürede geçebilmek ümidiyle öğretmenlerimize görevlerinde başarılar dilerim” diye konuştu.
Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğin her zaman yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ise, “Gönül ister ki, şuan öğretmenlerimizle aynı mekanda olalım, bu coşkuyu, güzelliği hep beraber paylaşalım ama güzel günler yakındır inşallah. Öğretmenlerimizin çiçeği olan öğrencilerimizi en kısa sürede yeniden buluşturacağız. O sağlıklı günlere en kısa sürede ulaşacağız inşallah. Sizlerin vesilesiyle bütün eğitim camiamızın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılarla dolu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirdikleri ziyaretleri için Başkan Yılmaz ve Kaymakam Yazıcı’ya teşekkürlerini ileten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, “ Eğitim kurumlarımız başta olmak üzere her türlü eğitimle ilgili projede elini taşının altına koyarak sorumluluk alan Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve daima desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Adem Yazıcı’ya bu önemli günde bizlerle birlikte oldukları için şahsım ve öğretmen arkadaşlarım adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Ziyaretin ardından Başkan Yılmaz, şube müdürlerini de ziyaret ederek hediye takdim etti.
Öte yandan eğitime her fırsatta destek olan Yıldırım Belediyesi, koronavirüs tedbirleri yüzünden uzaktan eğitimin devam ettiği bu anlamlı günde eğitim neferleri öğretmenleri unutmadı. Yıldırım Belediyesi ekipleri, ilçe sınırları içerisinde görev yapan öğretmenlere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın selamını ileterek hazırlanan hediye paketlerini takdim etti.

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