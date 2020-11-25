Vatandaşlara emlâk vergisi çağrısı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, emlâk vergilerinin ikinci taksitlerinin en geç 30 Kasıma kadar ödenmesi gerektiği hatırlatmasını yaptı.

Hizmetlerin sağlıklı olarak sürmesi için Yıldırımlıları vergilerini ödemeye davet eden Başkan Oktay Yılmaz, “Vergi geleceğimizin teminatıdır. Bunun bilincinde olan hemşehrilerimiz, daha iyi hizmet alabilmelerinin yolunun vergilerini ödemekten geçtiğinin şuurundadır. Henüz vergilerini ödemeyen vatandaşlarımızı da vergilerini ödemeye davet ediyorum. Hemşehrilerimiz en geç 30 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar belediye veznelerimizden ve internet üzerinden ödemelerini yapabilecektir” dedi.

Koronavirüs salgınında son günlerde artış yaşanması nedeniyle veznelerde kalabalık oluşmasının önüne geçmek için ödemelerin Yıldırım Belediyesi Resmi İnternet Sitesi üzerinden belediyeye gitmeden de yapılabileceğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Koronavirüs salgınında son günlerde artış yaşanması nedeniyle veznelerde kalabalık oluşmasının önüne geçmek, kendisi ve diğer hemşehrilerimizin pandemi karşısında riskini en aza indirmek için Yıldırımlılar, belediyemizin resmi internet sitesi (ehizmet.yildirim.bel.tr) üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilirler” dedi. Emlak vergisi ödemeleri, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden banka yoluyla ve havale, eft işlemlerinin yanı sıra PTT şubelerinden posta çeki ile ödenebilmektedir.

HİZMET OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan 7256 Sayılı Kanun ile gecikmiş vergi borcu bulunan mükelleflere büyük bir ödeme kolaylığı ve faiz indirimi imkanı sağlandığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlattı. 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle; Yıldırım Belediyesi'ne vadesinde ödenmemiş; bina, arsa, arazi, ilan ve reklam, çevre temizlik vergisi ile yol harcama katılım payı borcu bulunan mükelleflerin borçlarına ödeme kolaylığı ve faiz indirimi imkanı sağlanan ödeme hizmetinde başvurular sürüyor. Gecikmiş vergi borcu bulunan mükelleflere seslenen Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımız 31 Aralık 2020’ye kadar gecikmiş vergi borçlarını yapılandırarak faiz yükünden kurtulabilirler. Vadesi geçmiş ve faiz tahakkuk ettirilmiş vergi borcu bulunan vatandaşlarımız; belediyemize yapacakları başvuru ile büyük oranda tahakkuk eden faiz indiriminden, taksitle ödeme imkanından ve kredi kartıyla ödeme seçeneğinden faydalanacaklar. Vatandaşlarımızın bu önemli yapılandırma hizmetinden faydalanmaları çok önemli. Yapılandırma imkanı ile birikmiş borç yükünü ödemede zorluk yaşayanlar taksitli ödeme avantajı ile bu yükten kurtulabilirler. Bu imkandan faydalanmak isteyen hemşehrilerimiz, pandemi tedbirleri kapsamında belediyemize gelmeden internet üzerinden vergi borcu yapılandırma işlemini gerçekleştirebilir, 4441602 numaralı Çağrı Merkezi’mizden Yapılandırma Servisi’ne bağlanarak konu hakkında detaylı bilgi alabilirler. Alınan vergilerin Yıldırımlı hemşehrilerimize hizmet olarak geri döneceği de bilinmelidir” açıklamasını yaptı.

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