Bursaspor gol zincirini 12’ye çıkardı, geçen sezonu geride bıraktı

Bursaspor, bu sezon çıktığı 12 resmi müsabakanın tümünde gol sevinci yaşayarak geçen seneyi geride bıraktı. Yeşil beyazlılar, 20192020 sezonunun ilk 11 resmî maçında rakip fileleri sarsmıştı.

Transfer yasağını kaldıramasa da oynadığı futbolla tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken Bursaspor, gol yollarındaki başarısına devam ediyor. Yeşil beyazlı takım son olarak Türkiye Kupası’nda 1922 Konyaspor’u 10 mağlup ederek tur atlamıştı. Bursaspor bu müsabaka ile birlikte gol zincirini de 12’ye çıkarttı. Yeşil beyazlı ekip bu sezon çıktığı 12 resmi maçta da gol sevinci yaşamayı başardı. Bursaspor, 20192020 sezonuna da aynı şekilde giriş yapmış ancak gol zinciri 11 maç sürmüştü. Bursa ekibi bu hafta İzmir deplasmanına giderek Altay ile karşı karşıya gelecek. Yeşil beyazlılar hem bu zincirin halkalarını devam ettirmek hem de galip gelmek için mücadele edecek. Bursaspor ayrıca son iki maçta kalesini gole kapattı.



BURSASPOR’UN 20192020 SEZONU GOL ZİNCİRİ

KaragümrükBursaspor: 31

BursasporAkhisarspor: 21

EskişehirsporBursaspor: 02

BursasporAnkaraspor: 31

Adana DemirBursaspor: 41

MuğlasporBursaspor: 13 (T.K.)

BursasporErzurumspor: 10

AltayBursaspor: 21

BursasporÜmraniyespor: 21

İstanbulsporBursaspor: 12

Bayburt İ.Ö.Bursaspor: 12 (T.K.)



BURSASPOR’UN 20202021 SEZONU GOL ZİNCİRİ

BursasporAdana Demirspor: 13

AltınorduBursaspor: 02

BursasporGiresunspor: 12

TuzlasporBursaspor: 33

BursasporBalıkesirspor: 31

MenemenBursaspor: 21

AkhisarsporBursaspor: 21

BursasporBoluspor: 42

BursasporKarşıyaka: 11 (T.K.)

AnkarasporBursaspor: 11

BursasporAdanaspor: 10

Bursaspor1922 Konyaspor: 10

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